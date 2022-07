Les Ardéchois reviennent avec un hymne 100% en occitan

Si vous ne parlez pas occitan, rassurez-vous, le clip est sous-titré. Les Ardéchois ont sorti ce vendredi "L'Ardecha", leur nouveau titre, totalement en occitan, dont le clip a été tourné dans la chapelle du Cercle de Paras à Annonay et dans un champ de Vernosc-lès-Annonay. Le collectif de chanteurs a voulu remettre à l'honneur un hymne du département, près d'un an après leur carton sur Youtube avec leur reprise de "Ville et campagne".

La question s'est posée. Mais finalement la dizaine d'artistes a décidé de ne pas traduire ce titre en français. "C'est l'air de la chanson Se Canta, l'hymne officiel occitan. Et on trouvait que ça n'avait pas de sens de faire une version en français", explique Émilien Buffa qui représente le collectif. Après deux mois de travail, la chanson a été publiée sur internet ce vendredi. "On a eu mille vues en un peu plus d'une heure", relate-il.

Le succès semble toujours au rendez-vous pour les Ardéchois. Leur premier titre cumule près de 800 000 vues et attire encore près de 1 500 internautes chaque jour. Leur second titre, "Le père Noël est Ardéchois" capitalise 80 000 vues. "On nous demande très régulièrement de faire des concerts dans des fêtes mais pour l'instant notre organisation ne le permet pas", indique Émilien Buffa. Le groupe s'organise petit à petit, difficile de réunir à chaque fois tous les artistes en même temps. Les Ardéchois ont pour l'instant une autre priorité, ils prévoient de sortir un album en fin d'année et travaillent dessus.