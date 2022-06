Les Ardennes au cœur du livre-enquête "Les Audacieux"

Ils ont passé trois ans à enquêter sur les Ardennes. Valérie Alasluquetas, experte en enquêtes d'opinion, et Rémy Dessarts journaliste, notamment créateur du magazine Capital, ancien directeur de l'information de M6 et ex-rédacteur en chef du Journal du Dimanche, viennent de sortir leur livre, Les Audacieux, aux éditions Calmann-Lévy. Rémy Dessarts était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi.

France Bleu Champagne-Ardenne : Vous consacrez près de 350 pages aux Ardennes. Vous dites avoir voulu raconter "le récit d'un combat contre le déclin d'un territoire". Comment l'idée vous est-elle venue ?

Rémy Dessarts : On voulait de toute façon faire un livre sur les territoires délaissés par la reprise économique et par la prospérité ambiante provoquée par la mondialisation. On savait qu'en France, il y avait beaucoup de territoires qui étaient en difficulté et on a enquêté. Et on a découvert que les Ardennes étaient finalement le meilleur laboratoire pour expliquer ce qui se passe en France. Des territoires qui ne participent pas à l'euphorie économique.

Vous consacrez une importante partie de votre livre à cette économie en déclin, jusqu'à parler d'une "terre à l'arrêt". Le portrait que vous faîtes des Ardennes n'est pas très reluisant...

Rémy Dessarts : On a quand même voulu raconter comment les élus, les acteurs économiques, les patrons d'associations culturelles se battent pour faire vivre leur département. Alors oui, bien sûr, nous posons le diagnostic de la crise, du chômage, du départ de population. Mais quand on lit le livre, c'est une chronique de 25 années de combat pour éviter le déclin, pour avoir une liaison autoroutière, pour avoir un festival de musique à Charleville-Mézières, pour ne pas fermer des hôpitaux, pour sauver une entreprise. Bien sûr, tout ne marche pas. Mais ce qu'on a vu, c'est que les élus, les responsables d'associations, les représentants des entreprises se battent vraiment pour leur département. Et c'est ce que nous voulions raconter. Une sorte de chronique positive malgré tout, malgré les difficultés de ce combat.

On sent que vous avez passé beaucoup de temps à échanger avec Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières. Vous vantez aussi ses mérites, ce qui vous a été reproché par des élus de gauche. Le Parti communiste, qui siège au Conseil municipal de Charleville, a notamment dénoncé dans un communiqué votre "manque d'objectivité". Estimez-vous avoir manqué de recul ?

Rémy Dessarts : Non, parce qu'on a d'abord raconté ce qui se passe. Ce n'est pas forcément manquer de recul. Par ailleurs, le livre ne dit pas que tout est formidable et que tout se passe bien. Boris Ravignon est la figure principale, avec peut-être Jean-Luc Warsmann, le député de la zone de Sedan. Ce sont des personnages qui se battent. Et ils nous ont ouvert leurs portes. Nous avons voulu raconter ce qu'ils font, comment ils vivent, ce combat, comment ils sont arrivés là, quelle est leur histoire. Au fond, on veut que le public des Ardennes, mais aussi plus largement de toute la France, puisse s'identifier et comprendre ce qui se passe dans ce département. Nous racontons des scènes. Nous ne les jugeons pas, nous ne les analysons pas. Mais c'était le parti pris de choisir des gens en situation de décider et d'agir.

Certains noms d'élus reviennent régulièrement, notamment celui du député Jean-Luc Warsmann, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec les élections législatives. Votre enquête paraît le 11 mai dernier, juste avant le premier tour. Est-ce un hasard du calendrier ?

Rémy Dessarts : Ce n'est pas du tout un hasard du calendrier parce qu'effectivement ce livre, il devait sortir, pour tout vous dire, au moment des dernières élections municipales. Mais le Covid a tout interrompu. Nous avons poursuivi notre enquête et nous avons choisi un moment plus favorable, celui des élections locales. Mais quand on a décidé de faire ce livre, on ne savait pas que tel ou tel était candidat. Et les élus qui sont cités n'ont pas besoin de nous pour être réélus.