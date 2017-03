Les Ardents Editeurs, déjà 10 ans pour la maison d'édition Limousine !

Les Ardents Editeurs fêtent leurs 10 ans ! Cette maison d'édition du Limousin publie des ouvrages sur notre territoire comme les Sites remarquables du Limousin, Limoges souterrain ou encore Limoges et la révolution. Un anniversaire loin d’être anecdotique dans un secteur toujours plus sinistré.

Alors que le salon du livre de Limoges, "Lire à Limoges", débute ce samedi 31 mars au champ de juillet, la maison d'édition limougeaude Les Ardents Editeurs fête ses 10 ans ! Ce n'est pas rien dans un secteur de plus en plus sinistré. D'ailleurs, le patron, Jean Marc Ferrer, est fier d'être encore là d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde pour croire en son projet :"Ce n'est pas plus simple aujourd'hui mais on a quand même réussi à créer des emplois sur Limoges. Nous sommes quatre salariés dans cette société qui est partie de rien. Pourtant, il y a 10 ans, j'avais beaucoup d'oiseaux de mauvais augure dans un contexte particulier. On disait que le livre numérique allait tout remplacer. J'étais complètement fou de vouloir créer cette maison d'édition papier. Des éditions de beaux livres de patrimoine, en plein milieu de la déferlante supposée du livre numérique. Je suis très fier de l'avoir fait et d'avoir cru en la version papier."

La qualité comme gage de réussite

Un succès encore fragile mais qui n'étonne pas du tout Jean Michel Gilet, le directeur de la librairie anecdotes à Limoges :"Je ne suis pas étonné de ce succès. Je pense que cela tient notamment à la qualité de leurs ouvrages, très variés avec une très belle iconographie, de très belles photos. Je pense aussi qu'ils s'entourent de véritables spécialistes dans tous les domaines qu'ils abordent. Et c'est vraiment la mise en lumière du patrimoine notamment Limousin. Cela touche le lecteur. D'ailleurs, dès le premier jour de sortie, on a toujours des lecteurs qui viennent. Dès la première journée de sortie, c'est quand même assez rare."

Une rencontre entre lecteurs et auteurs au mois de juin

Des lecteurs qui auront l'occasion de rencontrer les auteurs publiés par les Ardents Editeurs, lors d'une journée anniversaire organisée le 24 juin prochain au château de Bonneval. Pour marquer le coup, la maison d'édition va aussi organiser une grande exposition sur la porcelaine de Limoges. "Constellation porcelaine" sera proposée au public sur quatre sites du Limousin. Au musée du four des casseaux à Limoges, au Château de la Brégère et à la maison du patrimoine à Saint-Yrieix la Perche, et au château de Bonneval à Coussac Bonneval.

Les Ardents Editeurs au salon du livre de Limoges

Les Ardents Editeurs qui viennent de publier un nouveau livre. "La belle époque des pilleurs d'églises. Vols et trafics des émaux médiévaux en Auvergne Limousin" de Vincent Brousse et Philippe Grandcoing. Un livre qui sera présenté avec les autres ouvrages de la maison sur les prochains salons du livre, à commencer par Lire à Limoges qui débute le samedi 31 mars au champ de juillet.