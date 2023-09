Les arènes de Bayonne aux couleurs de la feria de l'Atlantique

Le campo de feria est fin prêt. Les petits plats sont dans les grands. Autour des arènes de Lachepaillet de Bayonne, trois journées de festivités taurines vont constituer la feria de l'Atlantique du vendredi 31 aout au dimanche 3 septembre 2023. Le rendez-vous est très attendu par les aficionados qui espèrent vibrer au rythme de leur passion, mais sans certitude aucune. Les taureaux sont un peu comme les melons : on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Et sans bons taureaux, pas de bonnes corridas. Les ingrédients seront en tout cas réunis sur le sable de la plaza bayonnaise avec des lots de bonne présentation, et c'est donc aux maestros de régaler le public.

Andrès Roca Rey très attendu

C'est avec une corrida "goyesque bleu" que commence le cycle bayonnais. La couleur azur devient majoritaire dans les arènes et les toreros utilisent des costumes similaires à ceux en vigueur à l'époque de l'artiste peintre Francisco de Goya : les paillettes sont quasiment absentes, les seules décorations étant des broderies. Face à sic taureaux de la ganaderia de Garcigrande, le Péruvien Andrés Roca Rey attendu comme le Messie. À ses côtés, deux toreros tricolores. L'arlésien Juan Leal et le nîmois Adrien Salenc "Adriano". Ce dernier a pris l'habitude de triompher à Bayonne et ne cache pas son impatience d'en découdre une fois encore : "Bayonne est une arène très chère à mon cœur" insiste le torero. Début de la corrida à 19h.

La journée taurine du samedi 2 septembre débute à 11h avec une novillada piquée et c'est encore à 19h que va commencer la deuxième corrida. Six taureaux de Pedraza de Yeltes pour six toreros : Morenito de Aranda, Joaquín Galdos, David de Miranda, Rafael Serna, Jorge Isiegas et El Rafi.

Enfin le dimanche 3 septembre, novillada sans picadors à 11h, puis à 17h30 derniere course : six taureaux de Zacarías Moreno (Madrid) pour Manuel Escribano, qui remplace Daniel Luque insuffisamment remis d'une blessure au Puerto de Santa Maria le 11 août dernier, Emilio De Justo et l’alternative d'Alejandro Mora.