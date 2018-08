Nîmes, France

Nouveau coup de jeune pour les arènes de Nîmes. Les travaux reprennent pour rénover la façade et les sommets des arènes de Nîmes. Quatre nouvelles arcades seront rénovées et le sommet des arènes seront mieux protégés de l'écoulement des eaux.

Les travaux dureront plus d'un an

La suite de la rénovation commence ce samedi et durera plus d'un an jusqu'en novembre 2019. Pour les touristes qui viendront visiter Nîmes pendant cette période estivale et pendant les ferias, même si elles resteront ouvertes, les arènes seront en travaux.

Mais, pour Daniel Jean Valade, l'adjoint en charge de la culture à Nîmes: "lorsque nous travaillons sur un ensemble d'arcades, _cela dure plusieurs mois_. Donc quoi qu'il en soit nous chevauchons les moments d'activités touristiques. Le temps des arènes va au-delà du temps de quelques mois d'une animation précise".