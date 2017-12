Montbéliard, France

Le marché de Noël de Montbéliard a fermé ses portes ce dimanche 24 décembre. Les artisans corses, invités d'honneur cette année, démontent leurs chalets à compter du 25 décembre, avant de repartir vers leur île. Ils vont donc passer Noël à Montbéliard.

Un apéro dinatoire tous ensemble

Et pour célébrer, ils se réunissent tous ensemble autour d'un peu de champagne, foie gras, et autres mets traditionnels. "C'est sûr que ça change. Ce qui va me manquer, c'est le feu de chez nous. A Noël, on fait un grand feu, et les anciens et plus jeunes se retrouvent tous autour" raconte Marie, qui est venue à Montbéliard pour la première fois de sa vie.

Les artisans corses vont fêter Noël ensemble © Radio France - Manon Klein

"J'ai hâte de retrouver notre soleil. Il nous a bien manqué pendant un mois" - Annick

"Certains ont réussit à venir faire venir leur proches pour fêter Noël" confie Rodolphe. "C'est vrai que la Corse nous manque un peu, mais on va être tous ensemble pour fêter" ajoute-t-il.

Et même si leur île leur manque, les artisans corses saluent tous l'accueil chaleureux des Montbéliardais.