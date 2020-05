Les artistes de l'Opéra de Dijon entrent en résistance

Comment une maison comme l’Opéra de Dijon peut aider les artistes dans cette période tragique et continuer à jouer son rôle vis-à-vis des créateurs et du public ? La réponse tient dans la mise en place d'un nouveau festival qui débute dès le 27 mai et qui va se poursuivre jusqu'au 6 juillet.

Alors que la saison de l'Opéra de Dijon a tourné court à cause du coronavirus, ses artistes veulent se retrouver, et retrouver une activité artistique ensemble. Mais comment garder le lien si précieux mais si fragile avec tous les publics à l’ère du COVID-19 ? Le festival « Artistes en résidence | en résistance » est une des tentatives de réponse, élaborée en étroite collaboration avec tous les artistes et ensembles qui font la vie de l’Opéra de Dijon depuis une dizaine d’années. Ce festival se déroulera dès le 27 mai et jusqu’au 6 juillet.

Un programme très chargé

Pas moins de 36 concerts seront proposés dont 28 en streaming le tout dans le respect des consignes sanitaires ! Presque tous les jours, à 20h, rendez-vous sera donné sur le site internet de l’Opéra de Dijon et ses réseaux sociaux pour des moments exceptionnels.

Vous découvrirez d’abord un reportage de dix-quinze minutes autour d’une œuvre, d’un thème, présenté par les artistes, avant le concert proprement dit. Puis après celui-ci viendra un moment convivial d’échange grâce aux technologies numériques entre le public et le(s) artiste(s).

Par ailleurs, de nombreuses actions pédagogiques virtuelles ou dans les cours des écoles seront menées également en direction des publics scolaires tout au long de ce festival, par le service d’Action Culturelle de l’Opéra.

Les rendez-vous du festival du 27 mai au 3 juin

ARTISTES INVITÉS : Mariana Florès, Rodrigo Calveyra, Marie Bournisien, Margaux Blanchard, Monica Pustilnik, Quito Gato, William Sabatier, Chouchane Siranossian, Leonardo García Alarcón.

LE PROGRAMME DES SOIRÉES

Mercredi 27 mai

- Le madrigal italien : oeuvre de Jacques Arcadelt , Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi

Jeudi 28 mai

- Monteverdi & Cavalli à Venise - Les Maîtres vénitiens : œuvresde Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli

Vendredi 29 mai

- Les compositrices vénitiennes : oeuvre de Barbara Strozzi, Antonia Bembo,…

Samedi 30 mai

- De l'Espagne à l'Argentine : oeuvre de Romerico Florido, Mateo Romero, Astor Piazzolla, Joan Manuel Serrat

Mercredi 3 juin

- Bach et ses prédécesseurs : œuvres de Farina, Schmelzer, Muffat, Bach, Walther, Biber, Westhoff