VIDEO - Les artistes des ateliers Dynamogène présentent leur dernière machine "Rastaferraille" aux Nîmois

Pierre Pélissier des ateliers Dynamogène et la machine "Rastaferraille".

Voilà une façon poétique de clore cette année très particulière de 2020 à Nîmes : un spectacle de rue dans l'Ecusson. Il est proposé par la troupe Dynamogène. L'univers poétique des ateliers Dynamogène ce sont des artistes-ouvriers habillés en bleu de travail qui déambulent sur une "machine à musique", sorte de grande machine-orchestre sur roues.

En ce dernier jour de 2020, jeudi 31 décembre, ils inaugurent officiellement leur toute dernière création un peu folle : la machine "Rastaferraille". Il aura fallu six mois pour la construire. Comme son nom l'indique, elle jouera aux passants du reggae, mais aussi du rock et du blues. Les artistes déambuleront dans les rues piétonnes de l'Ecusson. La parade débutera à 11h place de l'Horloge et doit s'achever à 15h.