Les artistes des Hauts-de-France prennent d'assaut le festival d'Avignon

Pendant trois semaines, du 7 au 30 juillet, une trentaine de compagnies de la région vont présenter leurs créations au "off d'Avignon". Quatorze d'entre elles ont reçu un coup de pouce financier de la région. Une manière de mettre en valeur la scène culturelle des Hauts-de-France.

Une trentaine de compagnies de spectacles vivants des Hauts-de-France vont se produire au festival off d'Avignon. Ce festival alternatif se déroule du 7 au 30 juillet, en marge de la programmation officielle du festival d'Avignon. Avec près de 1500 spectacles annoncés cette année, Le "Off d'Avignon" se revendique comme le plus grand théâtre du monde. Afin de donner de la visibilité aux troupes du Nord-Pas-de-Calais, la Région a donné un coup de pouce financier à quatorze de ces compagnies.

Les spectacles promus par la région

Les créations subventionnées par la région cette année sont très variées. On trouve notamment deux spectacles qui mêlent musiques, danses et marionnettes: En t'attendant COMPAGNIE DES PETITS PAS DANS LES GRANDS (Oise) et Moustaches COMPAGNIE ZAPOÏ (Valencienne). Plusieurs spectacles s'adressent également au jeune public: Madame Placard à l’hôpital COMPAGNIE L’ESPRIT DE LA FORGE (Aisne), Edgar Paillettes LA MANIVELLE THÉÂTRE (FRANCE), L’ARRIÈRE SCÈNE (QUÉBEC). (Wasquehal), La Petite Marchande d'Histoires vraies COMPAGNIE L’ÉCHAPPÉE (Aisne), en alternance avec Y’a d’la joie !

✧ MADAME PLACARD À L'HÔPITAL - 1ères photos ✧

Entrez dans le petit monde de Madame Placard grâce aux photos de Marc Braem. pic.twitter.com/2l30vTfG3D — L'Esprit de la Forge (@espritdelaforge) March 7, 2017

Cette année, plusieurs des spectacles promus, traitent de la question de l'enfance et de l'adolescence: _Ma Science-Fiction COMPAGNIE ANIMA MOTRIX (Béthune), Je suis la honte de la famille SPOUTNIK THEATER COMPAGNIE (Lille), J’ai 17 pour toujours_ COMPAGNIE DES DOCKS (Boulogne-sur-Mer).

Il y a également un seul en scène, Fils unique d’une famille nombreuse CIE L’AVENTURE ! (Hem). Un conte d’épouvante, Défaite des maîtres et possesseurs FRANCHEMENT, TU (Oise). Une conférence spectacle : Eperlecques DE LUCIEN FRADIN, UNE PRODUCTION DÉLÉGUÉE DE LA CIE HVDZ (Loos-en-Gohelle). L’Ogrelet, du THÉÂTRE DE PAILLE (Oise) s'inscrit quant à lui, dans la lignée des spectacles d'art populaire. La compagnie la LANGUE PENDUE (Lille), propose un spectacle engagé sur les migrants, intitulé Sans laisser de traces. Pour finir, LES FOUS À RÉACTION [ASSOCIÉS] (Armentières) promeuvent le théâtre dans des lieux non-théâtraux, en l’occurrence un hypermarché, avec _Regarde les lumières mon amour_ .

Les 14 compagnies sélectionnées se produiront dans quatre lieux précis: Présence Pasteur - 13 rue du Pont Trouca. Collège de la Salle - Place Louis Pasteur. Espace Alya - 31 bis rue Guillaume Puy. Montclar Théâtr'enfants - avenue Monclar.

Par ailleurs, au moins deux représentants des Hauts-de-France sont programmés dans le prestigieux festival In d'Avignon. La chorégraphe Nadia Beugré, avec le spectacle Focus Afrique subsaharienne et le metteur en scène Nicolas Kerszenbaum, qui a collaboré au spectacle L’enfance à l’œuvre, un spectacle itinérant inspiré des vies de Romain Gary, Henri Michaux, Marcel Proust et Arthur Rimbaud.

Le plus grand "marché" du théâtre au monde

Pour toutes ces compagnies, il y a de l'enjeu. Le Off d’Avignon n'est pas seulement le plus grand théâtre du monde, c'est aussi le plus grand "marché" du théâtre au monde. Plus d'un million de spectateurs assistent aux spectacles chaque année , ainsi que des centaines de programmateurs. C'est la possibilité de décrocher des contrats en France et à l'étranger. "Le off d'Avignon, c'est la Mecque des artistes", reconnait Rachid Baouli de la compagnie Lilloise "La langue pendue". Lui même y va pour la onzième fois, malgré le coup d'un tel voyage pour des artistes: " Pour louer une salle, pendant le festival, il faut compter 15 000 euros le mois. Ensuite il faut aussi une maison pour loger les artistes. Souvent ça s'élève à 6000 ou 7000 euros, et ça ne fait que grimper, c'est terrible pour nous", assure-t-il.

Dans ces conditions, le dispositif de la région est évidemment bienvenu. Grâce à cette subvention, la compagnie de l'Aventure, basée à Hem, va par exemple pouvoir présenter son spectacle fils unique d'une famille nombreuse . Une première depuis plus de 15 ans, pour cette petite structure qui n'aurait pas eu l'assise financière pour aller au festival d'Avignon, sans aide des collectivités.