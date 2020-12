Les Artistes et les acteurs culturels descendent dans la rue ce jeudi à Saint-Etienne

Ils vont se retrouver ce jeudi soir à Saint-Étienne à 17h à l'initiative de l'association "Loire en Scène", pour dénoncer la poursuite des fermetures des établissements, théâtres, salles de concert, discothèques, ou encore cinémas.

C'est tout le secteur culturel qui souffre en ce moment, avec le risque que certaines structures disparaissent du paysage à court terme comme le craint Yves Moch le directeur du théâtre de Poche des "Brankignols" installé rue Badouillère à Saint-Etienne

Bien sûr que je serai là et que je me joindrai à mes camarades de la culture. On est tous navrés de ce qui arrive. Ce sont les petites structures comme la nôtre associative qui risquent de fermer malheureusement parce que nous n’avons aucune aide, ni des pouvoirs publics, ni de la ville de Saint-Étienne, ni du département, à ce jour en tout cas. Surtout que dans les salles de spectacles, même dans les toutes petites salles comme la nôtre, on prend toutes les dispositions pour qu’il n’y ai aucun problème, d’ailleurs je crois qu’il n’y a aucun foyer épidémique dans aucune salle de spectacle en France ce qui prouve bien que c’est un peu arbitraire ce qui se passe actuellement.