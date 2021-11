Les "Arts de l'Islam" à découvrir au musée Paul Éluard de Saint-Denis

Le musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a été choisi pour accueillir des œuvres de l'exposition "Arts de l'Islam", provenant du musée du Louvre ou de collections nationales et régionales.

Une lampe de mosquée du XIe siècle, une planche coranique, un poignard au manche en ivoire, un tapis persan, des astrolabes provenant d'Inde ou du Maroc, des stèles funéraires, mais aussi des photos ou installations vidéo : à partir de ce samedi 20 novembre et jusqu'au 27 mars, ce sont au total quelque 210 chefs-d'œuvre qui s'exposent dans 18 villes de France : Angoulême, Tourcoing, Marseille ou encore Mantes-la-Jolie et Saint-Denis en Île-de-France.

Avec ce dispositif inédit, Yannick Lintz, commissaire de l'exposition et directrice du département des Arts de l'Islam du musée du Louvre, souhaite "lutter contre la méconnaissance des Arts de l'Islam" et "sortir de Paris". "L'idée est d'aller au plus près de ceux qui n'ont pas l'habitude de venir voir des œuvres d'art", explique-t-elle à l'AFP.

L'exposition au musée Paul Éluard sera notamment ouverte aux élèves et professeurs. Des conférences seront organisées également sur différents thèmes. À Mantes-la-Jolie (Yvelines), l'exposition se déroule au musée de l'Hôtel-Dieu.