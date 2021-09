Les associations d'Anglet tentent de tourner la page de la crise sanitaire

Dans les allées du Forum des associations d'Anglet au centre El Hogar, le public cherche son bonheur ce dimanche 5 septembre.La machine repart pour Françoise Soules, présidente du Club photo d'Anglet. "On est même presque obligé de refuser des débutants photo donc on sent que les gens ont besoin, besoin de se retrouver, d'exister et de se faire plaisir. J'espère qu'on va continuer comme ça."

Agnès Bolajuzon est aussi une présidente heureuse. L'Association sportive socioculturelle des séniors d'Anglet n'a pas perdu d'adhérents depuis le début de la crise sanitaire grâce à un lien qui n'a jamais été rompu : "Pendant la pandémie, un message chaque jour, de façon à ce que ceux qui étaient tout seul puisse sentir qu'il y avait quand même quelqu'un qui pensait à eux tous les jours."

Des craintes pour certains clubs de sports

D'autres ont eu plus de mal à traverser les derniers mois, comme le chœur d'hommes Alegera, qui a perdu près de la moitié de ses membres. "Certains participants ont eu peur et puis chanter avec un masque, ce n'est pas génial", explique le président du groupe Antoine Gautier qui cherche de nouvelles voix

Le pass sanitaire inquiète également des associations, comme l'Anglet olympique volleyball, qui prévoit une baisse du nombre de licenciés chez les adultes. "On a eu une dizaine de touches, alors que d'habitude, aux différents forums que nous faisions, on avait 30, 40 demandes de renseignements. Est-ce que c'est le passe sanitaire ?, se demande l'entraîneur Bruno Vidal, est ce que c'est le Covid ? On ne sait pas. Peut-être que c'est une année sans. Mais le fait est que suite à ça, on a moins de demandes."

Objectif maintenant pour ces associations : concrétiser les prises de contacts en adhésions.