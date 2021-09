Les associations de l'Yonne espèrent retrouver des adhèrents

Depuis début septembre, les forums des associations se tiennent chaque week-end dans l'Yonne. L'occasion pour ces associations de se faire connaitre, de séduire de nouveaux adhérents ou de reconquérir d'anciens membres. Car le constat est le même partout : la crise sanitaire a porté un dur coup au monde associatif.

Qu'elles soient sportives, culturelles ou caritatives, les associations observent une chute drastique du nombre d'adhérents. Avant l'épidémie, 23,5 millions de Français adhéraient à une association. Aujourd'hui, certains secteurs ont perdu jusqu'à 40% de leurs adhérents.

C'est le cas par exemple du Bridge Club Auxerrois. Certains licenciés se sont mis aux tournois sur internet lors de la crise du covid-19. Du coup le nombre d'adhérents est passé de cent à cinquante explique Marie Christine Godard, une des membres du club." _Les gens pouvaient rester chez eux grâce à un accord avec la fédération qui autorisait les tournois sur internet. Certes, cela a permis aux joueurs de garder contact mais certains sont encore frileux pour revenir jouer en salle en présentiel. Pourtant nous sommes très respectueux des gestes barrières, le masque est obligatoire lors des déplacements." M_arie-Christine Godard garde espoir pour la suite car la vaccination permet désormais de reprendre la majeure partie des activités associatives et sportives.

Le club de bridge d'Auxerre a du mal à faire revenir ses adhérents en salle © Radio France - Lucas Archassal

D'ailleurs Frédéric croisé au forum des associations à Auxerre est heureux de pouvoir se réinscrire dans un club de VTT, de randonnée et de photo. Les parents sont aussi à cette période de l'année à la recherche d'activités pour leurs enfants. Safia, une maman auxerroise est venue pour son fils de 5 ans. "Il découvre plein d'activités et je crois que l'athlétisme l'intéresse particulièrement cette année". Un bon point pour l'AJA Omnisport présente à ce forum. Elle regroupe dix-sept sections sportives à Auxerre et son co-président, Hervé Cazelles, compte justement sur la rentrée pour tenter de séduire de nouveaux membres. "Nous avons perdu de 20 à 30% de nos effectifs avec la crise sanitaire. Depuis début septembre, les gens reviennent, je suis optimiste, la période semble plutôt favorable pour la reprise des activités".

L'AJA omnisport compte sur la rentrée pour regonfler ses effectifs © Radio France - Lucas Archassal

Autre point qui devrait rassurer les parents : pour toutes les activités sportives ou de loisirs, les mineurs sont exemptés de pass sanitaire jusqu’au 30 septembre. Les parents, quant à eux, doivent le présenter pour accompagner leur enfant à son activité.

Selon une étude réalisée entre mars 2020 et avril 2021 par Le Mouvement associatif, qui représente 700.000 associations en France, 62% des associations assurent avoir subi une perte de revenus d'activités et 54% déclarent une baisse des cotisations. 61% des associations ont également perdu le contact avec une partie des bénévoles.

Dans L'Yonne, le prochain forum des associations se tient samedi 18 septembre à Charny Orée de Puisaye