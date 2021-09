Des forums d'associations ont lieu ce samedi 4 septembre à Quimper et Lorient. Après 18 mois de crise sanitaire, les associations espèrent retrouver des adhérents. Pour certaines, c'est une question de survie.

Les associations sportives et culturelles bretonnes espèrent attirer en cette rentrée

La vie associative a repris depuis plusieurs jours dans certains clubs bretons. Premières passes de foot, premiers échanges au filet ou premiers échauffements. Les clubs proposent dans la plupart des cas des séances gratuites pour découvrir ou s'initier à un sport ou à une pratique culturelle.

Si vous n'avez pas fait votre choix ou si votre enfant hésite entre la lutte, le judo, le foot ou l'athlétisme, le plus simple est sans doute de vous rendre dans un forum pour rencontrer les responsables.

Les associations seront réunies ce samedi 4 septembre à Quimper (au Parc des Expos de 9h à 18h) et à Lorient (de 11h à 18h autour du Moustoir et de la place de la mairie).

Des emplois à la clé

Des associations qui espèrent enfin une reprise normale : "Elles ont traversé une crise sans précédent" explique Christelle Quéré, l'adjointe en charge des pratiques sportives qui précise que certaines associations "risquent leur survie" en cette rentrée et qu'il y a des emplois à la clé.

Tendance rassurante pour les activités en extérieur

A Quimper, la mairie a fait le choix de mettre les associations culturelles et sportives au même endroit : "Ça va permettre aux familles de faire leur marché pour les petits et les grands". Les premières tendances sont plutôt bonnes pour les sports ou les activités en extérieur, "mais d'autres sont dans l'inconnu". Ces forums doivent aussi permettre de rassurer les plus inquiets sur la sécurité sanitaire.

Rappelons que le pass sanitaire sera obligatoire pour les adolescents à partir de 12 ans dès le 30 septembre.