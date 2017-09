Les athlètes tourangeaux rêvent déjà des Jeux-Olympiques de Paris 2024

C'est officiel, Paris accueillera donc les Jeux-Olympiques 2024. Une aubaine pour les habitants de la Touraine puisque c'est l'occasion d'aller assister à un événement mythique à deux pas d'ici. Quant aux athlètes tourangeaux, ils ne pensent déjà qu'à cela.

Participer aux Jeux-Olympiques chez soi : un rêve que vivent finalement assez peu d'athlètes. Ce sera peut-être le cas de Sarah Guyot. La kayakiste tourangelle a vécu l'annonce devant sa télé ce mercredi soir avec beaucoup d'émotion. Elle a 26 ans aujourd'hui, elle en aura 33 en 2024, et elle commence à se demander si elle ne va pas pagayer jusque là, pour vivre ce moment d'histoire.

"Ce serait bête de les louper" dit Sarah Guyot

D'autant que c'est aussi une aubaine du point de vue sportif : elle a par exemple été championne d'Europe senior et championne du monde des moins de 23 ans... A chaque fois c'était en France, devant "son" public.

"c'est le rêve de tout sportif" estime Christophe Bordeau, recordman tourangeau du nombre de participations à des Jeux-Olympiques

Lui a vécu trois Olympiades : Séoul en 88, Barcelone en 92 et Atlanta en 96. Le nageur tourangeau Christophe Bordeau a aujourd'hui 49 ans, il entraîne et ne sera donc évidemment pas dans les bassins à Paris en 2024, mais il espère vivre la compétition par procuration puisque son neveu a des chances de se qualifier en escrime. De toutes façons, que vous ayez un neveu ou pas engagé aux Jeux, c'est l'occasion ou jamais de profiter d'un événement mythique à une heure et quart de TGV de Tours, ce qui n'arrive pas deux fois dans une vie.