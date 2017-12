Les auditeurs de France Bleu Loire Océan pleurent la mort de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday est mort à l'age de 74 ans. Laeticia Hallyday communiquait ce matin "Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité".

Les fans de Johnny pleurent leur idole.

Jean Michel de Chambretaud, en Vendée, "beaucoup de peine et de tristesse, je suis très ému. J'ai plus de 1500 disques de lui, dans toutes les langues. Il faisait partie de ma vie. Je l'ai vu une quarantaine de fois en concert. J'ai fait une photo avec lui, on était en admiration quand il est sorti de sa loge. Il avançait comme un cowboy. C'était un grand jour".

Catherine, de Bazoges en Paillers, en Vendée, "J'ai eu la même enfance que Johnny, les mêmes blessures, les mêmes peurs. C'est comme si je perdais le père que je n'ai jamais eu".

Thierry Crépaud habite à la Roche sur Yon. Il a fait 45 concerts. Il est en pleurs. "Je m'y préparais depuis sa dernière intervention. Il a partagé 30 ans de ma vie. C'est terrible. L'image que je garderai, c'est un concert à la Cigale à Paris en 2006, je l'ai eu à moins d'un mètre de moi pendant 2 heures et je lui ai serré la main".