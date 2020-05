Les auditeurs de France Bleu remercient nos héros du quotidien

Aux quatre coins de la France, la grande famille des auditeurs de France Bleu s'est réunie pour interpréter en vidéo la chanson de Soprano "À nos Héros du Quotidien" et ainsi, dire merci à celles et ceux qui sont en première ligne. Un moment fort à voir, à partager.

Un peu plus de trois minutes de vidéo où nous retrouvons, entre autres, Céline et ses enfants, Philippe, Lalie, Isabelle, Kevin et Tyno, Sacha, toutes et tous interprètent du fond du cœur "À Nos Héros du Quotidien" le titre (au passage, pas simple à chanter) de Soprano et qui est devenu l'hymne des applaudissements de 20 heures.

Des régions Grand Est et Île-de-France à Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Bourgogne-Franche-Comté aux Pays de la Loire... en soutien aux personnes qui sont sur le terrain et qui permettent que la vie continue de la manière la plus fluide possible, vous vous êtes mobilisés et nous voulons vous dire merci.

C’est un très beau cadeau que vous avez fait à nos héros du quotidien.

Ensemble, France Bleu 100% solidaire.

À leur manière, les équipes de France Bleu ont également participé.

