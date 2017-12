Tulle, France

Depuis septembre ce ne sont plus des bibliothécaires mais, comme dans certaines grandes bibliothèques de grandes villes, trois automates qui permettent d'emprunter et de rapporter les livres, DVD et autres. Maxime Baller, directeur-adjoint de Tulle Agglo, gestionnaire du lieu, explique que l'objectif est de "libérer les agents de ces tâches-là (le prêt et le dépôt, NDLR) pour qu'ils soient beaucoup plus en lien avec l'ensemble du public." De fait les bibliothécaires ont été dispatchés dans les différentes salles.

"On déshumanise un lieu culturel" selon Vanessa Boton, fondatrice du collectif d'usagers de la médiathèque "Pour une bibliothèque plus humaine". "Quand on prenait ou qu'on rapportait un livre c'était un temps d'échange avec les bibliothécaires. On parlait du livre qu'on avait lu, du conte qu'on avait entendu, voire de la pluie et du beau temps. ce temps, on ne l'a plus". Le collectif ne demande pas la disparition des automates. mais qu'on laisse le choix aux usagers de les utiliser ou pas. "Même dans une grande surface on a le choix d'utiliser les caisses automatiques ou pas" souligne Muriel Plazanet-David, autre fondatrice.

Une évaluation

A Tulle Agglo on précise qu'il n'est pas question d'enlever des agents de la médiathèque. Et que pour les personnes mal à l'aise avec les automates il y a deux personnes en permanence à l'accueil pour leur apporter de l'aide. Les membres du collectif ont rendez-vous ce mardi avec la directrice de la médiathèque et Maxime Baller. Qui précise qu'une "évaluation des automates est en cours et que des corrections, des améliorations sont possibles".