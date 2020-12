Les automates de Tôtes voyagent dans le monde entier

Les fêtes de fin d'année approchent. l'occasion de plonger dans l'univers féerique et magique des automates. L'entreprise Michel Taillis, installée à Têtes (Seine-Maritime) vend et loue plus de 3000 automates dans le monde entier. Une prouesse pour cette petite entreprise d'une dizaine de personne

Léo et Léon, les deux ours qui ont fait la réputation des automates de Michel Taillis

Les locaux de l'entreprise Michel Taillis ne sont pas faciles à trouver. Dans une zone artisanale de Tôtes, en Seine-Maritime. "On trouve difficilement l'atelier du père Noel, alors on nous trouve difficilement aussi" rigole le directeur commercial Nicolas Hauzy. Cette PME existe depuis 1992 et depuis cette date elle fabrique des automates de Noel mais pas seulement . "Certaines entreprises utilisent des automates même l'été, nous avons crée un ours qui fait du surf par exemple pour installer sur le bord de mer", explique le directeur commercial.

Une pépite française

Dans les entrepôts de Michel Taillis, une grosse dizaine de personnes fabriquent chaque année ces automates, plus de 3000 en tout . Beaucoup de corps de métier sont représentés dans l'équipe. "Des automates ce sont des mécaniciens, de la menuiserie, de l'électricité, de la couture, de la mise en peluche" précise Nicolas Hauzy. De vrais petits bijoux de technologie et de poésie.

Des milliers d'automates sont soigneusement rangés dans l'immense entrepôt de Michel Taillis © Radio France - Claire Briguet-Lamarre

Couture et mise en peluche

L'une des étapes les plus impressionnantes de la fabrication de ces ours, pingouins, rennes en peluche animés est la couture et la mise en peluche. La couture d'abord, il faut assembler les morceaux de tissu entre eux et commencer à donner vie à l'automate.

Sandy, la benjamine des couturière, est en train de coudre un pingouin © Radio France - Claire Briguet-Lamarre

Une fois terminée l'étape de la couture, le futur automate part en direction de la "mise en peluche". C'est Marie-Laure, 19 ans chez Michel Taillis, qui s'en occupe. "Depuis le temps que je suis là, j'ai toujours l'impression de faire un travail magique", s'amuse t-elle. Les pièces peuvent ensuite êtes customisée selon les désirs des clients explique le directeur commercial. Selon l'univers imaginé, les ours par exemple peuvent devenir musiciens ou artistes de cirque.

Selon la fantaisie des décorateurs et des clients, les automates peuvent avoir différents looks © Radio France - Claire Briguet-Lamarre

Les automates : une thérapie

Bien-sûr, comme pour toutes les entreprises, l'année a été difficile pour Michel Taillis et celle qui arrive sera également délicate. Mais le sentiment de travailler dans un domaine du rêve, un peu magique anime toute l'équipe. "Si nous étions rémunérés au nombre de sourires créés alors nous serions très riches. Les automates et la magie qu'ils procurent sont aussi bien qu'un psy en ce moment !", s'enthousiasme Nicolas Hauzy.