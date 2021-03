Le parc d'attractions Walibi aux Avenières ne rouvrira pas ses portes le premier week-end d'avril

Pas de réouverture pour le parc d'attractions Walibi aux Avenières. L'Isère ne fait pas partie des départements confinés mais la situation sanitaire en France et aucune information du gouvernement sur une possibilité de réouverture dans les prochaines semaines, empêche le parc de se projeter dans l'avenir : "Nous avons besoin d'un feu vert 15 jours avant une réouverture alors c'est trop tard pour début avril", explique Thomas Mondon, responsable de la communication et du marketing. Aucune nouvelle date n'est programmée : "C'est difficile d'avoir de la visibilité en ce moment", ajoute-t-il.

Une déception pour le personnel du parc qui s'est préparé tout l'hiver pour une réouverture au week-end de Pâques (3-4-5 avril). Ils veulent quand même rester optimistes selon Thomas Mondon : "Les attractions sont prêtes, le parc est prêt, il est beau. Nous avons même peaufiné certaines choses, notamment sur le village du parc, en terme de décoration, de thématique. Nous avons un métier de divertissement. Tout le monde a besoin de lâcher prise et de profiter de bons moments. _Alors on va rester positif et attendre patiemment en espérant que la réouverture se fasse le plus rapidement possible_".

Plus de 200 saisonniers ont été embauchés

Au-delà des aspects techniques et esthétique, la direction du parc avait lancé une grande campagne de recrutement. Plus de 200 saisonniers ont été embauchés : "Nous avons échangé avec l'ensemble de nos collaborateurs pour leur confirmer évidemment que le poste pour lequel ils ont été recrutés leur est confirmé et dédié. Ces postes répondent réellement à un besoin d'exploitation du parc. Malheureusement, on doit aussi faire avec la situation actuelle et décaler les contrats", détaille Thomas Mondon.

Pour ce premier week-end d'avril, il n'y avait pas beaucoup de réservations. Les visiteurs semblent avoir été prudents : "Ils ont surtout réservés pour cet été ou alors ils ont acheté des tickets non datés", observe Thomas Mondon. Pour rappel, le parc avait accueilli près de 530.000 visiteurs en 2020 et 300.000 en 2019.