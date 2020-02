Les Babouins de Guinée quittent temporairement la Citadelle de Besançon.

Les quinze babouins de Guinée présentés à la Citadelle de Besançon sont partis pour le Parc animalier de la Tanière, à Chartres (Eure-et-Loir). Ce transfert va permettre d'effectuer des travaux, qui devraient durer au moins un an.

Besançon, France

Leur départ était préparé depuis plusieurs mois. Le 30 janvier 2020, les quinze babouins de Guinée présentés à la Citadelle de Besançon sont partis pour le Parc animalier de la Tanière, à Chartres en Eure-et-Loir. "L’amélioration des espaces dévolus aux babouins était identifiée comme prioritaire par les équipes du Muséum de la Citadelle" explique le Museum dans un communiqué.

Âgés de 6 à 18 ans, les 10 mâles et 5 femelles transférés sont tous nés à Besançon. En Europe, seuls six parcs zoologiques présentent des babouins de Guinée, une espèce menacée, bénéficiant d’un programme d’élevage européen (EEP).

L’amélioration des espaces dédiés aux babouins, une priorité

"Minutieusement pensé et préparé, le transfert a mobilisé l’ensemble des équipes animalières du Muséum de Besançon, précise le communiqué. Le transport des babouins de Guinée a ensuite été effectué par deux soigneuses du Muséum, dont la soigneuse accompagnant cette espèce depuis de nombreuses années". Car dans la réflexion globale qu’elles mènent depuis plusieurs mois pour le parc zoologique, les équipes du Muséum avaient identifié comme prioritaire l’amélioration des espaces dédiés aux babouins de Guinée.

Des gros travaux à venir

Ces travaux n'étaient pas possibles en présence des animaux. Ils vont porter sur les espaces intérieur et extérieur. Situé au pied du rempart ouest, d’une superficie de 330 m², l’espace extérieur va être aménagé et enrichi d’agrès. Les loges intérieures seront agrandies par la construction d’un nouveau bâtiment de 85 m² au sol avec quatre loges. Les travaux dureront un an.