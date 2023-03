Les Bains-Douches de Lignières dévoilent la programmation de la prochaine édition de L'Air du Temps

L'Air du temps revient pour sa 31e édition cette année ! Du jeudi 17 au samedi 20 mai prochain, pendant le pont de l'Ascension, le festival organisé par les Bains-Douches investit une nouvelle fois Lignières (Cher). Douze artistes sont à l'affiche, pour des concerts aux Bains-Douches, sous la Halle et à l'église.

Une édition préparée par l'ancien directeur de la salle, Sylvain Dépée, licencié en février. La décision a provoqué des remous mais ne met pas en danger le festival. "L'équipe travaille normalement, même si tout le monde est un petit peu débordé, explique Céline Brulet-Reulier, la directrice par interim. Mais on continue tout le fil de notre programme et de nos activités. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et on y arrive."

Du folk, du rock et de la poésie

Cette année, l'artiste Raphaële Lannadère sera le fil rouge du festival. Quatre rendez-vous sont proposé avec la chanteuse, connue sous le nom de L au début de sa carrière : un concert aux Bains-Douches le mercredi soir, un autre à l'église le samedi, une promenade chantée le jeudi matin et une rencontre avec le public le vendredi.

"Elle a fait un premier album qui a cartonné en 2012. Elle a avait nominée aux Victoires de la musique, rappelle Céline Brulet-Reulier. C'est quelqu'un qui a un univers assez intimiste, c'est vraiment une poétesse."

Parmi les têtes d'affiche cette année, le chanteur Kent, qui revient après une pause de plusieurs années. Il défendra son 16e album Scherzando le jeudi 18 mai à 15 h sous la Halle de Lignières. Le groupe de folk La Maison Tellier se produira au même endroit à la même heure le lendemain.

Autre tête d'affiche : Florent Marchet. Le fils des fondateurs des Bains-Douches s'arrête chez lui à l'occasion de son Garden Tour Party. "Il sillonne toute la France avec cette tournée. On est donc ravi de l'accueillir à Lignières", explique Céline Brulet-Reulier.

150 euros pour assister à tous les concerts

Cette année, comptez 150 euros pour le forfait 4 jours, 125 euros si vous êtes déjà adhérent aux Bains-Douches. Quatre catégories de prix sont proposées pour chaque concert, avec des billets allant de 9 à 26 euros.

"La nouveauté cette année, c'est que les places seront numérotées aux Bains-Douches, à l'église et sous la halle pour plus de confort dans l'organisation et plus de sérénité pour les spectateurs", détaille Céline Brulet-Reulier.

Le mercredi soir, le groupe Ma Petite proposera un un bal gratuit sous la Halle, à 22h30, pour lancer officiellement les festivités.

La billetterie du festival est accessible en ligne, sur le site des Bains-Douches. Vous pouvez aussi téléphoner au 02.48.60.19.11

Le programme de cette 31e édition

Mercredi 17 mai

17 h, sous la Halle : Ouverture du festival avec Ma Petite

20 h, aux Bains-Douches : Anita Farmine - Femmes debout ! et Raphaële Lannadère

22 h, sous la Halle : Bal gratuit avec Ma Petite

Jeudi 18 mai

10h30 : promenade chantée avec Raphaële Lannadère

15 h, sous la Halle : Kent

20h30, aux Bains-Douches : Lombre et Pierre Guénard

Vendredi 19 mai

11 h, au jardin des Bains-Douches : Mieux Seuls

15 h, sous la Halle : La Maison Tellier

17h30, à l'église : Dom la Nena

20h30, aux Bains-Douches : Florent Marchet

Samedi 20 mai