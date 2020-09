VIDEOS - Les Bains-Douches de Lignières dévoilent leur programmation pour la fin d'année

"Une parenthèse en chansons", c'est le nom donné à la programmation des Bains-Douches de Lignières jusqu'au mois de décembre. Le lieu incontournable de la scène culturelle en Berry propose neuf soirées dans les prochaines semaines. La première date se déroule ce vendredi 11 septembre, à 20h30, avec une lecture musicale et dessinée par Florent Marchet et Elliot Royer. "Ça va rappeler à tout le monde pourquoi on est bien dans une salle de spectacle. On y est bien parce que ça nous fait sentir encore plus proche. On ne va pas pouvoir se prendre dans les bras et s'embrasser mais il y a des artistes qui vont nous toucher", explique le directeur des Bains-Douches de Lignières, Sylvain Dépée.

Les conditions sanitaires début septembre permettent d'accueillir les spectateurs sans limite de jauge. "C'est réjouissant de se dire qu'on n'aura pas une salle à moitié vide ou des salles éparses. Ça fait beaucoup de bien. On a une grande envie d'accueillir tous les spectateurs", se réjouit Sylvain Dépée. Le port du masque est malgré tout obligatoire. "C'est une contrainte mais ce n'est pas grand-chose par rapport au besoin de se changer les idées, de voir quelque chose beau, de fort, de grand. C'est ça qui nous manque depuis tellement de temps", ajoute-t-il.

La programmation complète septembre-décembre 2020

Samedi 26 septembre : le groupe de musique Entre deux caisses, fondé en 1997, viendra jouer aux Bains-Douches dans le cadre de sa tournée d'adieu. Le concert est prévu à 21 heures.

Samedi 10 octobre : la chanteuse Buridane, originaire de Rouen, sera en concert à partir de 21 heures

Vendredi 23 octobre : le trio Muddy Gurdy revisite la musique blues en intégrant une vielle à roue en deuxième guitare. Concert à 20h30

Samedi 7 novembre : Mister Mat, ancien chanteur du groupe Mountain Men, vient de sortir son premier album solo. Il interprétera des titres à partir de 21h.

Mardi 17 novembre : Mathieu Barbances sera aux Bains-Douches de Lignières avec sa fidèle contrebasse pour chanter les morceaux de son répertoire

Samedi 21 novembre : le dernier album de Cyril Mokaiesh s'appelle Paris-Beyrouth, un titre qui résonne de façon particulière après la double explosion qui a ravagé une partie de la capitale du Liban

Jeudi 26 novembre : les Bains-Douches accueillent le Mégaphone Tour avec Lonny, Andriamad et Morgane Imbeaud

Samedi 5 décembre : le chanteur ardéchois Baptiste Dupré sera de passage à Lignières