Les Bains Pommer seront un musée municipal à Avignon en 2025

Le premier carreau du chantier des bains Pommer à Avignon a été posé vendredi. Très symboliquement, il s'agit du carreau de l'entrée de ces bains publics fermés depuis 1972 mais conservés en l'état par l'arrière-petite-fille du fondateur. Elisabeth Pommer était aux côtés de Cécile Helle, la maire d'Avignon et de Dominique Santoni, président du conseil départemental de Vaucluse.

6 millions d'euros sont investis dans le chantier. Après rénovation, les bains Pommer deviendront un musée municipal et rouvriront au public en 2025.

Les bains Pommer ont été classés monuments historiques en 1992.

La splendide verrière, les carreaux, les baignoires, les robinets et tous les objets de toilette seront conservés et rénovés.

Des milliers de carreaux enlevés, nettoyés puis reposés

Le bâtiment a été légué à la mairie. Les baignoires sont encore dans les cabines sur deux étages. Les murs sont protégés par des panneaux de bois mais les carreaux ont été enlevés par Jean Romain Granger, spécialiste en rénovation de carrelages. Il montre une succession de numéros inscrits à la main sur le mur mis à nu : "le carreau 542 viendra se poser là. Il a été déposé, il va être nettoyé puis reposé à l'identique. On a l'équivalent de 6 à 7 palettes, des milliers de carreaux numérotés par salles, par façade et par type de carreaux". Ce spécialiste de l'entreprise AIC Bat à marseille assure qu'il portera une attention particulière à l'inimitable patine des carreaux.

Transmission des murs, baignoires et même flacons de shampoing

Les bains ont fermés en 1972. Quatre générations de Pommer se sont succédés depuis 1890 pour proposer des bains de 7 à 19 heures. La pancarte est encore à l'entrée. Tout est resté en l'état, du flacon de shampoing aux consignes pour vider la baignoire ou allumer les chaudières. Elisabeth Pommer, l'arrière petite file du fondateur a légué le bâtiment à la ville : "ça a été une transmission. J'ai toujours souhaité que ça reste patrimoine avignonnais".

Un nouveau monument historique à visiter

Le nouveau musée municipal ouvrira en 2025. Cécile Helle, la maire d'Avignon veut "rendre aux Avignonnais une patrimoine qui correspond à une période dont on parle moins, celle de la Belle Epoque et des Arts Déco. Les bains Pommer symbolisent cette époque. Ils ont été créés en 1890 et fermés en 1972. Il est important de proposer aux touristes d'autres pépites patrimoniales. On est tout de suite plongé dans l'ambiance : on a l'impression qu'on va voir sortir un baigneur avec sa serviette sur l'épaule".

Les bains Pommer à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Chaque carreau a été déposé, numéroté pour être nettoyé puis remis au même endroit © Radio France - Philippe Paupert

Les murs sous la verrière sont protégés pendant le chantier des bains Pommer © Radio France - Philippe Paupert

Le jardin derrière les bains Pommer sera accessible aux visiteurs en 2025 © Radio France - Philippe Paupert