Les balades culturelles, rares, mais possibles dans une Île-de-France confinée

Les balades culturelles sont devenues rares, presque impossibles en Île-de-France. Le gouvernement interdit les visites guidées. Et pourtant, l'office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye a l'autorisation pour continuer à en organiser. Au plus grand bonheur des participants.

Quelques heures pour tout savoir d'une commune, de ses bâtiments et quartiers, voire des bords de Seine. C'est tout l'intérêt des balades culturelles : des visites guidées, sans entrer dans les bâtiments, ils sont tous fermés de toute façon. Un bout de culture possible, mais difficile à dénicher en Île-de-France.

Cinq participants maximum

Ils sont six à s'être donné rendez-vous devant le château de Croissy (Yvelines) à 14h30. Emmitouflés dans leur manteau, écharpe autour du cou, la fraicheur est de retour ce samedi et le soleil peine à réchauffer les corps. Et pourtant les cinq participants à cette balade culturelle de Croissy-sur-Seine, sont tous arrivés en avance. Masques sur le nez, ils entourent déjà Béatrice Montfort, la guide conférencière, prêts à renouer avec la culture.

"Pour moi, c'est une respiration, dit Jacqueline. J'adore aller dans les musées, voir des expositions et ça fait trop longtemps que j'en suis sevrée. Donc ça, c'est un renouveau pour moi, c'est très important."

Des balades autorisées par la préfecture

"On a surtout de vrais interlocuteurs, ajoute sa copine Nicole. On n'en peut plus des visites en visio (virtuelles, NDLR), c'est une calamité !"

Alors que le gouvernement interdit les visites guidées, l'office du tourisme de Saint-Germain-en-Laye a demandé l'autorisation auprès de la préfecture des Yvelines de pouvoir poursuivre ses balades culturelles. "C'était essentiel, commente la guide-conférencière Béatrice Montfort. Les gens ont besoin de sortir de leur bulle, et s'arrêter sur les beautés qui les entourent."

Le château de Croissy est l'une des attractions touristiques de la ville yvelinoise © Radio France - Simon Cardona

Visiter le patrimoine local

Avant de commencer à parler du château de Croissy et de son église attenante, la guide sort du gel hydroalcoolique pour tout le monde. Nicolas ne croit pas se mettre en danger en participant à cette balade culturelle : "On est en très petit groupe à l'extérieur, avec le masque. On se sent tout fait confiant."

Cet habitant de Carrières-sur-Seine s'est inscrit pour "découvrir le patrimoine qui est à côté de chez nous, qu'on ne connait pas si bien que ça, le voir d'un nouvel œil. On passe souvent devant sans vraiment faire attention."

"Les Franciliens connaissent plus Metropolitan Museum of Art de New York que le petit musée local du Domaine royal de Marly, confirme la conférencière. Avec ce virus, on apprend à regarder à nouveau."

En 1h30 de visite, les cinq touristes locaux ont découvert l'histoire du château de Croissy, son église et les bords de Seine fréquentés par les plus grands peintres français, dont Monet ou encore Renoir.