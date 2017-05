Les balcons très convoités du Festival de Cannes

S’offrir un bout de tapis rouge depuis son balcon, ça n’a pas de prix, mais ça peut rapporter gros. Ainsi, parmi les propriétaires des appartements donnant sur la montée des marches, il y a ceux qui louent et ceux qui profitent. Derrière les balcons, le plaisir mais aussi le business.

Impossible de les manquer. Ces grands bandeaux affichés le long des balcons en face du palais des festivals. Celui-ci affiche France 24, celui-là Covert Media. Chaque année, chaînes de télévision et boîtes de production prennent leurs quartiers le plus près possible du plus Palais des festivals. Les premiers, pour les prises de vues et les duplex, les seconds pour être au plus près du plus célèbre tapis du monde.

Des sommes astronomiques

Depuis 25 ans, Bruno connait bien la musique. Ce Cannois est propriétaire de deux appartements avec balcon en face du tapis rouge. Systématiquement, au moins l’un des deux est loué pendant toute la période du festival. À quel prix ? "Entre 10.000 et 50.000 euros pour 20 jours. Tout dépend du client, de si on lui a déjà loué l’appartement ou pas", explique-t-il.

Avec des montants pareils, certains locataires n’hésitent pas à essayer de faire baisser la facture eux-mêmes. En sous-louant, illégalement, le balcon pendant la montée des marches.

Charlotte* s’occupe de l’accueil dans l’une des boîtes de productions travaillant juste en face du "red carpet". Elle a vu passer des transactions, en liquide : "C’était 500 ou 600 euros pour deux heures sur le balcon pendant la montée des marches », se souvient-elle.

Charlotte raconte comment le balcon a été sous-loué Copier

Le plaisir à domicile

Tout n’est pas que magouilles et transactions non plus. À l’heure de la montée des marches, on aperçoit aussi quelques paires de jumelles aux balcons : l’accessoire des habitués.

Maude habite au 4e étage de l’un de ces appartements dorés. Pour autant, pas question de quitter les lieux pendant le festival, elle choisit plutôt d’en profiter. "J’organise très souvent des soirées avec des amis sur mon balcon pendant les soirées tapis rouge", souffle cette femme à la retraite, jamais lassée de contempler une brochette de stars, coupe de champagne à la main.

La montée des marches depuis le Balcon de Maude © Radio France - Pierre Herbulot

La montée des marches est sur le point de commencer. En bas, la foule est déjà rassemblée, mais difficile d’apercevoir la robe de Nicole Kidman quand une centaine de personnes vous barrent la vue. Anna, à peine arrivée d’Allemagne, a donc décidé de ruser. Elle a trouvé une place, gratuitement, sur un balcon loué par des journalistes pour suivre les trente minutes de show. "Woah !", "Oh la la...". Cette touriste enchaîne les onomatopées. Syndrome classique du vertige des balcons de Cannes.

Anna et le syndrôme du vertige des balcons de Cannes Copier

* Le prénom a été changé.