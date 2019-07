Les Bandafolie's à Bessines-sur-Gartempe, une histoire qui dure depuis 23 ans

Bessines-sur-Gartempe, France

Bessines-sur-Gartempe va vibrer au rythme des bandas jusqu'à dimanche soir, pour la 23ème édition des Bandafolie's. 300 musiciens venus du monde entier ont répondu à l'invitation des organisateurs qui attendent également des dizaines de milliers de spectateurs sur ce festival. Impensable au départ, lorsque Jean-Pascal Dumay et ses copains ont organisé la première édition. D'ailleurs, ça devait être un rendez-vous unique se souvient celui qui porte depuis la casquette de président du comité organisateur. Le but était de faire venir des groupes qu'ils avaient connus avec la banda de Bessines, lors des carnavals et festivals auxquels ils avaient participé. "Quant on a vu les gens danser sur les tables et sauter partout, on s'est pincés en se disant : c'est pas possible, on va essayer une deuxième fois. Maintenant ça fait 23 ans que ça dure !"

Le village de Bessines-sur-Gartempe s'est paré de fanions rouges et blancs pour la 23è édition des Bandafolie's © Radio France - Nathalie Col

Des retombées économiques importantes pour la commune

Au fil des éditions, les organisateurs ont accumulé les beaux souvenirs, mais aussi quelques galères. Les festival a même frôlé le naufrage certaines années très pluvieuses, mais il n'a jamais coulé. Grâce à la mobilisation de ses 250 bénévoles et à un savant cocktail pour attirer les fêtards et les familles, analyse Jean-Pascal Dumay. "On a intégré des manifestations extra-musicales comme la brocante, le concours de pétanque ou la course des bandafoulées. Certaines personnes viennent pour ça et restent le soir pour faire la fête et découvrir les Bandafolie's".

Comme les autres commerces du village, la boulangerie de la famille Faurie voit son activité grimper en flèche lors des Bandafolie's à Bessines-sur-Gartempe © Radio France - Nathalie Col

Un pari gagnant soulignent aussi les commerçants du village qui profitent largement des retombées. A l'hôtel de France, et surtout dans son restaurant, le patron et cuisiner Pierre-Dominique Pingaud se frotte les mains : "on a un important surcroît d'activité durant ces quatre jours, donc on fait de la restauration différente." Il a commandé 400 kilos de moules cette année pour sa traditionnelle formule moules-frites des Bandafolie's et il devrait les écouler sans problèmes. La boulangerie Faurie fournit pour sa part 3.000 à 4.000 pains, rien que pour le festival. En ajoutant les visites des clients habituels et des spectateurs, _"le volume de vente devrait être multiplié par quatre ou par cinq"_estime Mickaël Faurie. Seul bémol pour ces commerçants : la plupart n'ont pas l'occasion de participer aux festivités, car ils sont trop occupés !

Une partie des groupes invités aux Bandafolie's sont hébergés dans un dortoir improvisé dans le gymnase, pour rester au plus près de la fête. © Radio France - Nathalie Col

