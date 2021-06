Une fête de la musique..sans musique, ni bars et restaurants à la Place du Don à Amiens

Pour la fête de la musique, les bars et restaurants de la place du Don à Saint-Leu ont pris les devants, avant les décisions gouvernementales.Les gérants se sont concertés et ont unanimement décidé de fermer leur établissement toute la journée du 21 juin, de peur de ne pouvoir gérer la foule.

Pour la fête de la musique, les bars et restaurants de la place du Don à Saint-Leu ont pris les devants avant les décisions gouvernementales. Tous se sont concertés et ont décidé de complètement fermer leur établissement toute la journée du 21 juin.

Il n'y aura aucun service de restauration ni de bars ouverts, comme un mouvement de grève pour taper du poing sur la table explique Aristide Gneba, le patron du Baobar, à l'initiative de cette décision : "j'ai pris cette décision parce qu'on a l'impression avec les autres gérants des bars que notre métier n'est pas respecté. La police n'arrête de passer et de nous donner des conseils. On entend par ci par là que certains patrons de bars profitent de l'occasion pour ne pas ouvrir et obtenir des aides. On nous fait passer pour des fainéants et en plus de cela je pense que nous sommes dans l'incapacité d'accueillir tous ces jeunes qui veulent sortir, même si je le comprends. C'est ingérable."

Selon les directives du ministère de la Culture en début de semaine et de la préfecture de la Somme, les bars et restaurants ne pourront pas accueillir d'artistes à l'intérieur comme à l'extérieur, même en terrasse. Pas de concerts dans les rues non plus.

Les programmations annulées

Sandra, la gérante du bar La Bonne Humeur derrière l'hôtel de ville d'Amiens est déçue mais compréhensive. Elle avait prévu 40 places assises sur sa terrasse avec des musiciens locaux qui devaient jouer gratuitement : "Tant pis...c'est dommage. Ça aurait pu être possible. Je pense que les gens auraient joué le jeu parce qu'ils avaient hâte. Et je pense que l'on peut faire la fête sans boire à outrance et juste écouter de la musique, en terrasse, avec un verre."

Seules les animations dans les salles de spectacle et de musique sont autorisées à condition que les personnes restent assises, en respectant la jauge maximale autorisée de 65 %.

C’est une « douche froide » selon la Ville d’Albert qui avait déjà fait la programmation. Il n'y aura aucune animation finalement comme dans de nombreuses autres communes. Le maire exprime regretter ces restrictions "qui ne permettent pas de fêter la musique comme il se doit".