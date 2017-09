Les basketteurs d'Aubenas prêts à affronter la nationale Une

Les basketteurs d'Aubenas reprennent ce samedi le championnat de France de nationale Une. Ils affrontent GET Vosges à 20H à domicile.

La saison dernière a été un peu chaotique. Un très mauvais début et puis un groupe qui trouve ses marques et termine en beauté avec une montée en nationale Une.

Un peu plus physique

L'entraineur Moatessim Rhennam le sait; la nationale Une ça change beaucoup de chose. Ce niveau-là est plus physique, plus rude. Et puis il y a aussi une morphologie des joueurs qui change, avec des gabarits plus imposants et notamment plus grands. Ce qu'il n'y a pas à Aubenas.

L'entrainement des basketteurs d'Aubenas ce vendredi juste avant la reprise du championnat © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Je présente une équipe un peu bizarre qui pourrait surprendre nos adversaires explique Moatessim Rhennam

Le point faible d'Aubenas, c'est l'absence de véritable N°5, le pivot, en général le joueur le plus grand. Pour des raisons tactique et budgétaire, les dirigeants ont fait d'autres choix; on a donc dans cette équipe des pivots qui ressemblent de prêt aux ailiers. Moatessim Rhennam veut en faire une force et un effet de surprise pour les adversaires.

Un premier match test

Comme souvent ce premier match sera un test. Une façon de voir comment réagit ce nouveau groupe avec les recrues de cette rentrée. Les joueurs arriveront sur le terrain avec confiance. ils ont battu mardi dernier Sorgues Basket qui évolue également en NM1 83 à 79 en coupe de France.