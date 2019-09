Les basketteurs du CCRB reçoivent Pau, ce vendredi à Châlons

Reims, France

Premier match de la saison, ce vendredi soir, pour le CCRB. Le Champagne Châlons Reims Basket reçoit l’équipe de Pau-Lacq-Orthez en championnat Jeep Elite. C'est à 20h au Palais des sports

La situation n'est pas idéale, pour l'équipe marnaise : le meneur Nic Moore, blessé, n'a pas pu participer aux matchs de préparation. L'ailier Blake Schilb, blessé à une cheville, est encore indisponible. Mais l'entraineur, Cédric Heitz, se veut confiant. Un gros travail a été mené pour améliorer la défense, qui avait été défaillante la saison dernière : « on a quand même construit l’équipe dans ce sens, et tiré les enseignements de l’année dernière. Tout le monde nous craignait au niveau offensif. Cette année, on a axé d’avantage sur l’équilibre attaque-défense ».

On attend du spectacle - Cédric Heitz, coach du CCRB

Pour sa 6ème saison de l’élite, Châlons-Reims part donc avec des atouts à faire valoir, mais la saison s’annonce tendue. L’année prochaine, le championnat passera à 16 clubs, ce qui veut dire que trois équipes vont descendre. Autant dire que les matchs vont être très disputés et spectaculaires. « Il faut venir nous voir » ! C‘est l’appel lancé au public par l’entraîneur marnais :

CCRB contre Pau-Lacq-Orthez, c'est ce vendredi soir à Châlons-en Champagne. Début du match à 20h.