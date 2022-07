Les bassins du Ludolac à Vesoul restent fermés au moins jusqu'à vendredi 8 juillet, à cause d'une bactérie. Les dernières analyses reçues ce lundi montrent "un résidu de contamination qui empêche la réouveture au public" selon la Ville de Vesoul.

Les bassins du Ludolac à Vesoul restent fermés à cause d'une bactérie

Il va falloir patienter encore quelques jours avant de pouvoir se baigner dans les bassins du Ludolac à Vesoul. Le site reste fermé au moins jusqu'à vendredi 8 juillet, à cause de la présence d'une bactérie dans l'eau. Cette contamination a été détectée la semaine dernière, et malgré les traitements effectués avec notamment 50 kilos de chlore déversés, elle reste présente. "Les analyses du Ludolac réalisées vendredi dernier montrent encore un résidu de contamination qui empêche sa réouverture au public" détaille la Ville de Vesoul dans un communiqué.

Une bactérie nommée Pseudomonas aeruginosa

Cette bactérie, dénommée Pseudomonas aeruginosa est présente dans les milieux humides et en milieu hospitalier et elle est sans gravité pour des personnes saines. "La voie principale de contamination est le contact, soit direct avec un sujet infecté, soit indirect par le biais de l’eau, les surfaces ou les objets contaminés" précise la municipalité, qui explique : "la contamination est favorisée en cas de plaie ou plus rarement par ingestion d’eau".

Des nouvelles normes cette année

C'est la première fois que l'Agence régionale de santé (ARS) recherche ce type de bactérie dans les eaux de baignade, car les normes ont changé au 1er janvier 2022.

Au Ludolac, le traitement continue et des nouvelles analyses doivent être réalisés cette semaine. Les prochains résultats seront dévoilés vendredi 8 juillet, avec l'espoir de pouvoir rouvrir pour le premier week-end des vacances scolaires.