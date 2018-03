Île d'Yeu, France

Complet. Le mot s'affiche en rouge sur les formulaires de réservation en ligne des deux compagnies qui assurent les traversées en bateau entre le continent et l'île d'Yeu pour le week end de la Pentecôte. Même si nous ne sommes que début mars, c'est déjà très compliqué, voir impossible de trouver une place aux horaires les plus demandés : le vendredi soir et le lundi après-midi. Pourquoi ? Parce qu'en plus du week end prolongé, il y a la fête des fleurs sur l'île. Un événement qui attire énormément de monde.

Tiphaine et ses amies iront ailleurs pour le week end de la Pentecôte

Alors il y a quelques jours, quand Tiphaine et ses copines ont voulu réserver leurs billets pour aller passer trois jours à l'île d'Yeu, fin mai, elles se sont cassé les dents. "On s'était dit qu'on était plutôt organisé en s'y prenant fin février et c'est une collègue d'une amie qui nous a dit que c'était la fête des fleurs et qu'il fallait faire attention, de vérifier qu'il y avait encore des bateaux. Effectivement, on a regardé, la plupart des bateaux sont complets dans les créneaux qu'on voulait : départ le vendredi soir et retour le lundi après-midi. Le lundi, il faudrait repartir très tôt le matin, ce qui fait qu'on perdrait une journée sur ce week end de trois jours".

Sur les créneaux les plus demandés, le vendredi soir et le lundi a^près-midi, les bateaux sont déjà complets - Captures d'écran Yeu continent et Compagnie vendéenne

Aussi bien pour nos navires que pour l'hébergement sur l'île, nous sommes à saturation

Ça fait déjà plus d'un mois que les bateaux de la compagnie Yeu continent sont réservés sur ces créneaux là. C'est plein aussi pour ceux de la Compagnie vendéenne annonce le directeur commercial, Yannick Cadoret : "on est un peu surpris de voir qu'on se retrouve avec quatre ou cinq retours déjà complets. Ça s'est rempli plus vite que d'habitude". Résultat, la Pentecôte aura des airs de 14-juillet et de 15-août à l'île d'Yeu selon Fabien Dulong, le directeur de Yeu continent : "aussi bien pour nos navires que pour l'hébergement à l'île d'Yeu, nous sommes à saturation".

Le nombre de rotation est limité puisque l'accès au port de Fromentine ne peut se faire qu'autour des périodes de pleine mer

Et impossible de mettre plus de bateaux explique Fabien Dulong, le directeur de la compagnie Yeu continent : "la particularité du port de départ pour l'île d'Yeu, le port de Fromentine/La-Barre-de-Monts, c'est qu'il n'est pas accessible par la mer 24h/24h. Nous sommes très dépendants des hauteurs d'eau et de la marée. Le nombre de rotation est donc limité puisque l'accès au port ne peut se faire qu'autour des périodes de pleine mer". Et pour ce fameux week end de la Pentecôte, le nombre maximum de rotations est déjà atteint. "Nous avons cinq allers-retours le samedi, quatre le dimanche et six le lundi." La Compagnie vendéenne envisage d'assurer des allers-retours supplémentaires à la journée, mais tout dépendra de la météo.