Les bateliers à l'honneur à Douai-Dorignies pour le 48ème Pardon

C'est Yvon Siepiter qui est à la manoeuvre pour cette nouvelle édition du Pardon de la batellerie qui se déroule chaque 1er mai à Douai. Infatigable, il prépare l'évènement depuis le mois de décembre car le Pardon, c'est un moment clé dans la vie d'un marinier. Les bateaux et leurs propriétaires sont bénis par un prêtre, ce qui leur assure protection pendant une année. Car la vie d'un batelier n'est pas toujours un long fleuve tranquille. "Ils se sentent plus rassurés d'aller sur les canaux, explique Yvon Siepiter, et d'affronter la vie de batelier. L'été, c'est très agréable de naviguer. L'hiver, il y a la glace, la neige, le vent, ils peuvent glisser et tomber à l'eau donc ils se sentent un peu plus protégés."

ⓘ Publicité

Les bateliers, des hommes libres

A ses côtés, Gérard Jouvin acquiesce. Ce retraité vit à l'année sur son bateau, long de 38 mètres, un ancien remorqueur allemand construit il y a 85 ans. Il a fait le déplacement jusqu'à Douai pour assister au Pardon et pavoiser sa péniche baptisée Jo-Ly, la contraction des prénoms de ses petits-enfants, Joshua et Lylou. Gérard Jouvin partage son bateau avec Noé, son petit chien et pour rien au monde, il ne remettra les pieds sur terre. "Je suis attiré par l'eau, j'adore ça, dit-il, quand je vois un bateau de loin, j'arrive à deviner qui c'est, juste au bruit. On ne voit jamais les mêmes personnes, on ne reste jamais à la même place, poursuit-il, j'ai une maison mais la maison ne m'intéresse pas." Gérard Jouvin, comme tous les bateliers, aime cette liberté de lever l'ancre quand bon lui semble. Il aime voir passer les péniches qui, sur cette dérivation de la Scarpe, transportent des céréales, des découpes de ferrailles ou des minerais de Paris ou Rouen jusqu'à la Belgique.

Vue depuis la cabine du Jo-Ly amarré à Douai-Dorignies pour le Pardon de la batellerie © Radio France - Pascale Thiébold

Yvon Siepiter est né dans un port à charbon comme il aime le raconter mais n'a pas pris la suite de son père. Il est pourtant garant de la tradition et se souvient de ces 5 années passées en pension à l'école régionale du premier degré des bateliers-forains de Douai. Des amitiés se sont créées et perdurent aujourd'hui. C'est cette solidarité entre bateliers qui est aussi célébrée en ce jour du 48ème Pardon à Douai.

A bord de la péniche de Gérard Jouvin à Douai pour le Pardon de la batellerie © Radio France - Pascale Thiébold

Au programme de la journée : de 8h30 à 12h30 à la gare d'eau des péniches (près du pont Bleu), bénédiction, messe en plein air, concours de pavoisement, aubade aux personnes âgées et dépôt d'une gerbe au monument aux morts en hommage aux bateliers tombés au combat.