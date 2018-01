"Les bâtisseurs" avec Le Bondy Blog : le miracle d'une librairie qui s'ouvre !

Par Emmanuel Collardey, France Bleu Paris

Grâce à Audrey et Clara, le désert des libraires recule en Seine-Saint-Denis. Elles viennent d'ouvrir à Bondy la 15ème librairie d'un département qui compte plus d'un million et demi d'habitants. Elles sont nos bâtisseuses du mois, avec le Bondy Blog !