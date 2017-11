« Les bâtisseurs » sur France Bleu Paris avec Le Bondy Blog : Biblio'Tess, les cafés littéraires de Sarcelles

Grâce à Toutée Hinan et Hocine Radjai, des auteurs viennent tous les mois rencontrer leur public et leurs futurs lecteurs, dans le centre ville de Sarcelles. Les deux valdoisiens, fondateurs des cafés littéraires Bliblio'Tess sont nos "bâtisseurs" du mois.

Ils font bouger les lignes en Ile-de-France. Chaque premier vendredi du mois à la mi-journée en avec Le Bondy Blog, nous recevons "Les bâtisseurs", ceux qui portent de beaux projets dans les quartiers populaires. Ce mois ci, lumière sur deux sarcellois qui offrent une nouvelle scène à la littérature d'aujourd'hui. Chaque mois, dans le sous-sol d'un bar PMU, Toutée Hinan et Hocine Radjai ouvrent un café littéraire qui où les auteurs viennent échanger avec le public. Des habitants de Sarcelles et de plus en plus, des curieux venus d'ailleurs ! Rencontre avec Kozi Pastakia qui réalisé leur portrait pour Le Bondy Blog, et Laurent Petitguillaume.