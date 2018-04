La Courneuve, France

Ils font bouger les lignes en Ile-de-France. Chaque premier vendredi du mois à la mi-journée en avec Le Bondy Blog, nous recevons "Les bâtisseurs", ceux qui portent de beaux projets dans les quartiers populaires. Notre bâtisseur d'avril est capable de faire des miracles avec les livres : champion du monde de lecture rapide, il transmet son goût et ses techniques aux élèves du Lycée Professionnel Denis Papin de La Courneuve, et à ceux qui le souhaitent, dans son centre de formation, la MKAcademy. Rencontre en compagnie d'Alban Elkaim du Bondy Blog et Laurent Petit Guillaume.