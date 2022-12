Les BD en tête des ventes, les libraires grenoblois en profitent

Au milieu des 240 m² de la librairie Momie à Grenoble, entièrement consacrée à la BD, Cléo est venue chercher un cadeau pour son père : “C'est une BD qui se passe dans les pays d’ex-URSS, en particulier en Russie. Le dessin me paraît sympa, et je sais que ça lui correspondra bien.” nous confie-t-elle. Et comparée à un roman, la bande-dessinée se lit plus facilement, “surtout après une journée de travail”.

Côté jeunesse, ce sont en particulier les mangas qui se vendent bien, selon Dominique Bauchet, gérant de la librairie BD Fugue à Grenoble. Et là où d’autres ouvrages peuvent coûter plus de 40€, les mangas sont bien plus abordables, en moyenne 7€ l’unité.

La libraire BD Fugue de Grenoble © Radio France - Géraud Bouvrot

“Les ventes sont assez concentrées autour de quelques séries phares comme One Piece, ou Naruto qui a repris de la vigueur, mais aussi des séries plus récentes comme Demon Slayers et Jujutsu Kaizen” précise Dominique Bauchet.

Un effet Pass culture indéniable

Et avec le Pass culture du gouvernement qui offre 300€ aux jeunes l’année de leurs 18 ans, les fans de mangas peuvent se faire plaisir, contribuant au succès du secteur. Aujourd’hui, 30% des livres vendus sont des mangas. Et d’après Claire Daures, vendeuse à la librairie Momie, cela vient battre en brèche certains clichés. “Globalement, les jeunes lisent plus qu’avant. C’est juste qu’il y a certaines formes de lecture qu’on a tendance à bannir, or lire un article sur son téléphone ou lire un manga, c’est bien évidemment de la lecture.”

Et parmi les succès de cette année enfin figure le très bon démarrage de La dernière reine, de Jean-Marc Rochette, avec 80 000 exemplaires vendus depuis son lancement en octobre 2022."