Des Beatles normands en concert ce jeudi soir à Duclair

À l'occasion du cinquantième anniversaire de la sortie de l'album des Beatles "Sergent Pepper's lonely hearts club band", le groupe normand Artifact, spécialisé dans le répertoir des Fab Four, se produit au théâtre de Duclair ce jeudi soir.

Le 1er juin 1967 sortait l'album mythique "Sergent Pepper's lonely hearts club band" des Beatles. Cinquante ans plus tard, le 1er juin 2017 à Duclair, le groupe normand Artifact chantera cet album. Le groupe normand chante les Fab Four avec passion depuis plus de vingt ans. Ils nous accueillent dans leur studio à Pissy-Pôville.

La passion inconditionnelle

Depuis 21 ans les Artifact reprennent tout le répertoire des Beatles. Une passion inconditionnelle explique Frédéric Fugen, un des créateurs du groupe qui arrive désormais à entendre les Beatles quand il les chante " j'essaye d'avoir l'impression que ce qu'on joue s'approche de ce que j'entends dans ma tête".

Tellement passionnés que les normands ont déjà repris intégralement quatre albums des Beatles.

Le studio des Artifact à Pissy-Pôville © Radio France - Jeanne marie Marco

Le même look que les Beatles

Ce jeudi soir au théâtre de Duclair, Baptiste Cottereau, un des musiciens, explique qu'ils tenteront d'avoir le même look que les Beatles "la chemise, le petit gilet à la cravate comme aux débuts des Beatles", "on n'est pas des clone band" ajoute Frédéric Fugen, autre musicien du groupe "mais c'est très plaisant de jouer cette musique, on ne se prend pas pour autant pour les Beatles non non !".

Le concert des Artifact a lieu ce jeudi 1er juin à 20h30 au théâtre de Duclair. Le groupe sera accompagné par une partie des élèves du conservatoire du Val de Seine. Réservations auprès du théâtre.