''Les beaux dimanches d'Edouard Cornet'' se racontent sur France Bleu Provence

Édouard Cornet (1861-1930), vitrier installé en 1881 à Marseille, ville alors en plein essor industriel, pratique la photographie en amateur éclairé. Acteur et témoin d’une vie aisée, il trouve son inspiration dans le cercle familial et amical. Il fixe paysages, ambiances, amitiés et visages avec une intuition de modernité et un regard curieux et aiguisé. Les photographies d'Édouard Cornet nous invitent à partager ses dimanches : racontant le plaisir de promenades urbaines et champêtres, son aventure photographique nous révèle une aspiration toujours actuelle, celle de savoir regarder...

Ecoutez les auteurs vous raconter "Les beaux Dimanches d'Edouard Cornet" et découvrez ensuite la photographie correspondante réalisée par Edouard Cornet.

Marseille, un coup à boire mis en scène chez les Weill, vers 1903. Page 45 - Archives de Marseille

Marseille, les familles Cornet et Sabatier devant la villa de l’oncle Sabatier à Saint-Antoine, avril 1900. Page 51 - Archives de Marseille

Marseille, baignade au Bassin du Carénage, vers 1913. Pages 14-15 - Archives de Marseille

Cassis, vers 1903. Page 66 - Archives de Marseille

Marseille, le parc Borély, vers 1903. Page 34 - Archives de Marseille

Marseille, la bastide et le jardin de Monsieur Gilibert, vers 1906. Page 49 - Archives de Marseille

Marseille, Édouard Cornet à Notre-Dame de la Garde, dimanche 24 février 1901. Page 128 - Archives de Marseille

Marseille, pique-nique au Roucas-Blanc, vers 1900. Page 54 - Archives de Marseille

Promeneurs à Martigues, vers 1901. Page 60 - Archives de Marseille

Les excursionnistes marseillais à l’ermitage de Roquefavour, vers 1903. Page 97 - Archives de Marseille

La famille Cornet et des amis sous les pins à Carpiagne, vers 1903. Page 98 - Archives de Marseille

Excursion au Pilon du Roi, vers 1900. Page 99 - Archives de Marseille

Marseille, chez Spinelli à Malmousque, 1901. Page 31 - Archives de Marseille

Édouard Cornet et Daniel Mus devant la cascade de Siège à Simiane-Collogue, vers 1903. Page 93 - Archives de Marseille

Marseille, bord de mer à Montredon. Pages 20-21 - Archives de Marseille

Marseille, leçon de photographie à l’Exposition Coloniale, 1906. Page 174 - Archives de Marseille

Marseille, mise en scène de la bouillabaisse : Monsieur Jean, Édouard Cornet et Monsieur Ragot, mai 1900. Page 134 © Radio France - Archives de Marseille

Marseille, les boulistes du Racati à Saint-Lazare, 1901. Page 135 - Archives de Marseille

Marseille, le hameau de la calanque du cap Croisette, vers 1910. Page 119 - Archives de Marseille

Marseille, la villa les Étoiles à Sainte-Marthe, vers 1924. Page 163 - Archives de Marseille

Marseille, la famille Cornet en 1906. Page 143 - Archives de Marseille

Le bord de mer à l’Estaque, vers 1903-1905. Page 68 - Archives de Marseille

Le canal du Berry et le quartier industriel de Montluçon (Allier), vers 1903. Page 88 - Archives de Marseille

Marseille, Daniel Mus sur les hauteurs de Saint-Antoine, vers 1900. Page 169 - Archives de Marseille

Marseille, les balançoires électriques de l’American bar à l’Exposition internationale d’électricité de 1908. Page 86 - Archives de Marseille

