Les bébés pandas seront visibles à partir du 11 décembre pour les visiteurs du Zoo de Beauval

Les visiteurs du zoo de Beauval à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher pourront bientôt voir les deux bébés pandas nés au mois d'août dernier au sein du parc. Baptisées Yuandudu et Huanlili, les jumelles commencent à marcher et seront visibles de la galerie des pandas à partir du samedi 11 décembre.

Quatre mois après leur naissance au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher, les deux jumelles pandas vont faire le bonheur des visiteurs du parc à partir du samedi 11 décembre. Les bébés pandas seront en effet visibles de la galerie des pandas, à travers les grandes baies vitrées, le public pourra les admirer et les photographier sans perturber leur quotidien.

Yuandudu et Huanlili, qui ont été baptisées le 18 novembre dernier par Kylian Mbappé et Zhang Jiaqi, sont "très actives et joueuses" selon le zoo de Beauval qui précise que les jumelles "passent beaucoup de temps à chahuter ensemble" et commencent à marcher.

1,4 million de visiteurs en 2021

Les bébés pandas devraient continuer à attirer un public toujours plus nombreux à Beauval. En 2021, malgré la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture du zoo pendant plusieurs mois, le site aura accueilli 1,4 million de visiteurs. C'est plus du double qu'en 2011, avant l'arrivée des pandas géants, où le parc attirait 600.000 visiteurs mais un peu moins qu'en 2019 avec 1,6 million.

