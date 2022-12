Les bénévoles emballent à tour de bras avant Noël

C'est l'un des travaux manuels les plus répandus en ce moment : l'emballage de cadeaux. Certains mettent un point d'honneur à le faire eux-mêmes , voire à faire des emballages écologiques et réutilisables, en tissu. D'autres allient une bonne action à un gain de temps et font faire les emballages directement en magasin, par les associations qui s'y installent pendant la période de l'avent pour récolter des dons.

Chez King jouet à Strasbourg, les scouts et les Restos du Coeur se partagent l'emballage. Le dispositif a des avantages pour tout le monde. Corinne, des Restos du coeur, souligne que c'est l'un des moyens pour récolter des dons. Aurore et Marie, scouts à Kronenbourg, veulent financer un projet pour l'été prochain. "Nous voulons partir cet été pour faire de la surveillance de feu de forêt dans le sud, en collaboration avec les pompiers et l'office national des forêts."

Les bénévoles sont devenus très performants pour emballer les cadeaux. Aurore, cheftaine scout, termine les paquets les plus simples en moins d'une minute et trente secondes.

Le pire objet à emballer ? Une girafe !

Pour le responsable de King jouet, la présence des associations permet de faire une bonne action, mais aussi "de libérer des bras pour servir les clients", explique Bruno Andraux.

Quant aux clients, ils peuvent faire emballer les cadeaux rapidement. C'est d'autant plus appréciable quand les paquets ont une forme qui sort de l'ordinaire. Le pire ? "Une licorne ? Une girafe", se souvient Corinne des Restos du Coeur. "Les peluches", confirme Aurore du côté des scouts. "Ou un dôme en cristal..."

