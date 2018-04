Ce n'est pas parce que le Berry est très plat que les Berrichons ne profitent pas du ski ! Les stations les plus proches, dans le Massif Central, sont à 3 heures de route à peine. Des Castelroussins y vont plusieurs fois par saison, sur un ou deux jours. Et il existe même un ski club à Bourges !

Impossible de faire du ski sur les plaines très plates et peu enneigées du Berry... mais ce n'est pas pour autant que les Berrichons ne font pas de ski !

Les stations les plus proches, dans le Massif Central, sont à 3 heures de route, et même 2h05 si l'on part de Saint-Amand-Montrond (Cher). Depuis Châteauroux, il existe même une petite communauté, informelle, qui part dévaler les pistes plusieurs fois par saison !

Vivre à Châteauroux et être skieur passionné : "Les deux sont compatibles"

"Je suis passionné de ski et je vis à Châteauroux, les deux sont compatibles, affirme Etienne, à condition d'avoir un peu de disponibilités, soit le week-end, soit en pleine semaine. On est un petit groupe de skieurs qui se connaissent dans la région. Dès que l'un d'entre nous veut partir, on se concerte et on remplit une voiture ! Que ce soit pour la journée ou pour un week-end."

Ses stations de prédilection, qui sont aussi les plus proches du Berry, sont celles du Massif Central : Super Besse, le Lioran et le Mont-Dore. "Ce sont des petites stations mais il y a beaucoup moins de monde, les forfaits sont moins chers que dans les Alpes, assure-t-il. _Alors oui, les descentes sont évidemment moins longues que dans de grands stations mais j'y ai trouvé mon rythme !_"

De haut en bas, les stations du Lioran, de Super Besse et du Mont-Dore.

Marion, qui vit à Châteauroux depuis une quinzaine d'années, a la même analyse. "On n'est pas loin : c'est seulement à trois heures de route !". Même si elle reconnaît qu'une journée de ski depuis le Berry demande un certain effort : "on se lève tôt, on rentre tard, on est fatigués... mais on passe une journée très sympa pour un coût acceptable. Et ça nous permet d'y aller plusieurs fois dans l'année et hors saison !".

Un ski club berruyer

Si Etienne et Marion font partie d'un groupe informel de skieurs castelroussins, il existe aussi des communautés plus établies de Berrichons passionnés de ski. Ainsi, sur internet, on trouve la trace d'un "Club alpin de Châteauroux". Il existe même à Bourges un Ski club, très actif ! Cette saison encore, il organise 5 séjours vers les pistes enneigées !