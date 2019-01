Les bibliothèques à Aix-en-Provence sont désormais gratuites

Plus de 15 000 abonnés fréquentaient l'an dernier les bibliothèques d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

En une semaine, le nombre d'abonnés aux bibliothèques de la ville d'Aix a grimpé de 119 %. Le personnel de la médiathèque s'y attendait depuis le vote en décembre de la gratuité. "Certains ont attendu le début d'année pour renouveler leur abonnement, explique Rémi Borel, directeur des bibliothèques publiques d'Aix-en-Provence. Mais on a aussi des nouveaux usagers, comme les parents des enfants qui s'inscrivaient déja gratuitement". Jusqu'au 31 décembre dernier, il fallait payer 19,50 euros pour emprunter des livres, des cd et des dvd. Un tarif qui doublait pour les non résidents du pays d'Aix. Aujourd'hui, c'est gratuit pour tout le monde.

100 000 euros en moins pour le budget

Avec cet afflux de nouveaux abonnés, le nombre d'emprunt de documents a également grimpé : + 41 %. "J'espère qu'il y en aura pour tout le monde, plaisante le directeur. Mais notre budget nous permet d'acheter régulièrement des nouveaux documents. En revanche, ça pourrait coûter plus les ressources numériques". L'abonnement permet aussi de consulter à distance des livres, des disques et des films. L'an dernier, les inscriptions ont rapporté à la ville environ 100 000 euros, soit 25 % du budget de fonctionnement des bibliothèques.

21 euros par an à Marseille

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, peu de bibliothèques municipales sont gratuites. C'est le cas à Martigues depuis longtemps. C'est le cas aussi à Arles et à Nice. A Marseille, c'est 21 euros par an. 5 euros à Toulon.