Châteauroux, France

En 2016 et 2017, les bibliothèques de Châteauroux avaient proposé des opérations déstockage, des braderies qui avaient connu un franc succés à la médiathèque Equinoxe. Beaucoup de livres, BD ou encore CD se sont ainsi vus offrir une nouvelle vie grâce à ces opérations "désherbage". Sébastien Rahon, directeur de la culture et du réseau des bibliothèques à Châteauroux explique que ces opérations, qui font partie de la politique documentaire de toute bibliothèque "consistent à se séparer d'ouvrages qui sont, soit obsolètes de part leur contenu, qui ne sont plus empruntés par le public ou qui existent en plusieurs exemplaires". Des documents qui sont très souvent en parfait état.

La vente aura lieu à la médiathèque

Après donc le succès des braderies, la ville a décidé d'opter, à compter de ce 1er septembre, pour la vente permanente, ce qui n'empêchera peut-être pas pas d'ailleurs, l'organisation d'une braderie l'an prochain. Pour la médiathèque Equinoxe et les bibliothèques Saint-jean-et-Beaulieu, ce "désherbage" permanent va permettre de faire un peu de place pour les nouvelles acquisitions dont le budget annuel s'élève à 125.000 euros, dont 20.000 euros pour les abonnements aux revues.

Cette vente permanente de livres, CD, BD ou DVD qui se déroule uniquement à la médiathèque, est réservée aux particuliers, abonnés ou non. Et les prix sont très attractifs : 1 euro le roman, la BD, les mangas, les livres pour enfants et autres livres ; 2 euros les beaux livres et CD multiples. Un conseil : venez avec de la monnaie sonnante et trébuchante !