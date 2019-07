Les bibliothèques doivent "ouvrir plus" selon Franck Riester

Le ministre de la Culture qui est à Marseille et Arles aux Rencontres des libraires et aux Rencontres d'Arles pour expliquer l'action publique du gouvernement est revenu sur France Bleu Provence sur la gratuité des bibliothèques et la réforme de l'audiovisuel public.

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Franck Riester a souhaité que "les bibliothèques soient des lieux de lecture mais aussi des lieux de culture. Elles doivent offrir plus et ouvrir plus". Le ministre de la Culture qui défend "des horaires d'ouverture élargis", souhaite en faire "des têtes de pont de la culture dans les territoires avec des spectacles, des expositions, des débats". L'Etat peut "mettre des budgets spécifiques pour accompagner les collectivités locales à ouvrir plus, y compris les soirs et le week-end et à offrir plus" a précisé Franck Riester.

La gratuité des bibliothèques

Franck Riester n'a pas dit s'il fallait que les bibliothèques soient gratuites partout. "Ce sujet est lié aux collectivités locales. Chaque collectivité locale doit pouvoir avoir une offre tarifaire spécifique mais cette offre doit être la plus accessible possible".

"Le gouvernement est aux côtés des libraires" (Franck Riester)

A Marseille, Franck Riester participait ce lundi matin, aux Rencontres nationales de la librairie alors que 40 % des libraires indépendants ont une trésorerie négative. "C'est vrai que c'est difficile" a reconnu Franck Riester qui a assuré que le gouvernement était "aux côtés des libraires" avec notamment le prix unique du livre et le pass Culture qui va permettre à tous les jeunes de 18 ans de bénéficier d'une application pour acheter des livres dans les librairies. Le ministre de la Culture a également insisté sur "la vigilance" à avoir avec notamment Amazon et de possibles "_pratiques abusive_s". Le ministre de la Culture souhaite que sur le livre d'occasion "les choses soient beaucoup plus claires".

La redevance sera maintenu

Franck Riester a également confirmé le maintien de la redevance audiovisuelle. "On verra une fois la taxe d'habitation supprimée en 2022 comment sera collecté cette redevance". Une taxe qui pourrait être adossée sur un autre impôt. "Ce n'est pas encore décidé" a explique le ministre de la Culture qui souhaite le maintien d'un financement dédié pour l'audiovisuel public.

Audiovisuel public : "chacun doit faire un effort"

Alors que le projet de loi sur l'audiovisuel public sera présenté en octobre en conseil des ministres et débattu en janvier 2020 au Parlement, Franck Riester a réaffirmé qu'"on a plus que jamais besoin d'audiovisuel public". "Pour autant, chacun doit faire un effort pour le rétablissement des comptes publics et c'est ce qu'on demande de façon soutenable aux entreprises de l'audiovisuel public en réduisant progressivement jusqu'à 2022 ce qui lui est versé" a-t-il poursuivi. Un plan d'économies de 60 millions d'euros est prévu à Radio France d'ici à 2022 et prévoit entre 270 et 390 postes supprimés. "Les audiences de Radio France sont bonnes. C'est en ce moment qu'il faut pouvoir se transformer, s'adapter et réaffirmer les missions de service public" a conclu Franck Riester.