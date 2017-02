Les Bidulos en mouvement pour la 25e édition du carnaval de Strasbourg

Pour la 25e édition du carnaval de Strasbourg, ce dimanche 26 février, les chars sont remplacés par les Bidulos. Douze structures légères inventées par les artistes de l'association Arachnima.

Fini les chars, place aux Bidulos pour cette 25e édition du carnaval de Strasbourg. Douze créations qui roulent, tournent, et volent. Elle sont sorties tout droit de l'imaginaire de six artistes de l'association Arachnima.

Qu'est-ce-qu'un Bidulo ?

La définition n'est pas simple, en tout cas elle n'existe pas dans le dictionnaire. Le mot a été inventé par les artistes de l'association. Pour Laurence Fort, Bidulos est un "mot pas complètement défini mais qui comprend en même temps plein de choses et plein de rêves". Chaque artiste a imaginé son ou ses Bidulos en fonction de son univers. Il y a un moustique géant, un manège infernal, un serpent à plume, un système solaire réinventé....

Le moustique géant d'Antoine Halbwachs sera entouré de bénévoles déguisés en apiculteurs © Radio France - Charlotte Jousserand

Cependant tous les Bidulos partagent une caractéristique en commun : le mouvement. Selon Christophe Wehrung, "il faut que ça tourne, il faut que cela bouge". L'artiste-peintre espère "amener un petit peu de vie dans le cortège du carnaval en actionnant les Bidulos". Pendant les éditions précédentes du carnaval, les chars étaient tirés par des tracteurs et des moteurs, "on a pas ces moyens-là", explique Christophe Wehrung, "alors on a inventé autre chose".

Des roues de vélos et de la toile de montgolfière

Les Bidulos sont de grandes structures aériennes et plutôt légères. Cela fait deux mois que les artistes travaillent dessus quasiment à plein temps dans un grand hangar. Thomas Bischoff, plasticien, a conçu un manège à soucoupe et puis une grande roue miniature avec des "roues de vélos" récupérés chez l'association Bretz'selle, des morceaux de tuyaux d'arrosage jaune et de la toile de montgolfière. Avec des poulies, il suffit de pédaler pour entraîner les roues dans une danse hypnotique. De son côté Christophe Wehrung a transformé des brouettes en majestueux papillons grâce à des barres de métal et à de la toile peinte.

Et leur Bidulos seront tirés, poussés par 80 bénévoles mobilisés le jour du carnaval. "Une grande équipe pour emmener cette farandole", explique Laurence Fort. Certains Bidulos sont construits autour d'un vélo il faudra donc pédaler pour les faire avancer. Tout va bouger avec la "traction humaine", selon le sculpteur Antoine Halbwachs, "ce sera vraiment différent" des éditions précédentes.

Les douze Bidulos seront dans le cortège qui partira, ce dimanche 26 février, à 14h11 précisément du parc de l'Etoile à Strasbourg.