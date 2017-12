C'est une tradition de brasseur de plus en plus attendue des les consommateurs : la Bière de noël ! Excellent cadeau pour les fêtes, beaucoup de brasseurs artisanaux la produisent. A Niherne, c'est un des produits-phares de l'Atelier de la bière.

Niherne, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est une saveur particulière, une bière souvent empreinte de goûts de fruits et d'épices qui se consomme à température, la bière de Noël a de plus en plus d'adeptes.

Tradition de brasseur, fier de montrer son savoir-faire, cette bière devient de plus en plus à la mode chez les consommateurs. Il faut dire que c'est un cadeau de Noël original pour les amateurs de houblon d'autant qu'il existe quasiment autant de saveurs que de brasseries artisanales.

A l'atelier de la bière de Niherne par exemple, la bière de Noël est terminée depuis près de 2 semaines : Et c'est le moment de vendre. Fidèle à sa politique, le brasseur Frank Bellon, n'a, cette année encore, recouru qu'aux malts, houblon, eau et levure pour confectionner sa bière. Contrairement aux recettes traditionnelles qui combinent ces 4 ingrédients de base à des épices ou des écorces d'orange, Frank préfère réaliser un mélange complexe de 8 malts et 3 houblons différents avec juste une adjonction de bois. Il arrive à en faire une bière étonnamment fruité, épicé et boisé.

Comme chaque année, 1000 litres de cette bière ont été produits. Commercialisés à partir de fin novembre, ils sont quasiment tous écoulés dès qu'arrive le mois de janvier. Pour Carole Bellon, la bière se consomme de plus en plus en boisson de table. Les français toujours adeptes du vin vont pourtant à la découverte de nouvelles saveurs sous l'impulsion des restaurateurs à la recherche de ces savoir-faire. L'Indre et le Cher abritent d'ailleurs 6 autres artisans-brasseurs. Certains comme la brasserie du Luma à Orsennes ou la brasserie Bos à Bourges proposent eux aussi leur bière de Noël.