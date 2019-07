Tours : Une parade de 1 200 bikers pour l'American Tours Festival

La 13eme édition de l'American Tours met les gaz ce dimanche 7 juillet avec une parade de plus de 1 200 motards dès 10 heures du matin à Tours. Rencontre avec ces bikers et leurs fidèles montures : la Harley Davidson.

Tours, France

"Easy Rider", Route 66, Hells Angels, ça vous parle ? Les bikers forcément. Les mythiques motards version USA sont présents à la 13eme édition de l'American Tours. Et ils savent se manifester : 1 200 se regroupent pour une parade dès 10 heures du matin ce dimanche 7 juillet dans les rues de la ville.

Ces passionnés de motos font trembler le macadam sur plusieurs grands axes de Tours : avenue Jacques Duclos, boulevard Heurteloup, place des Halles... Un bruit sourd orchestré par deux gros pistons en explosion, celui de la mythique Harley Davidson. Ils sont plus de 1 000 en Indre-et-Loire à sillonner au guidon de ces motos américaines.

Le bon bruit rock d'une Harley

Pour Thierry, Rodolphe et Jean-Marie, tous les trois propriétaires d'une Harley Davidson, ce rugissement est l'ADN même du deux roues. "Faut que ça claque, que ça pétarade ! Un bon bruit rock", décrit Rodolphe. Tout se joue au niveau des deux gros cylindres logés dans un moteur en "V" qui tambourinent à chaque accélération. "Ce sont des pistons qui font entre 6 et 800 centimètres cubes chacun" ajoute Jean-Marie, barbe blanche et t-shirt "Harley Davidson" sur les épaules.

Jean-Marie sur sa Harley Davidson © Radio France - Julien Penot

Un casque de moto mais en forme de cornes de vikings - Thierry, biker.

Pour les trois motards, le fabricant américain est légion. Un vrai biker doit savoir s'équiper. Comme les motards, le casque, la paire de gants, le blouson et les bottes font partis des incontournables. Mais d'autres vont plus loin : "Une fois, des Finlandais, ils avaient foutu un casque de moto, mais en forme de cornes de vikings", rigole Thierry. "Le porte-feuille avec la chaîne, les insignes dans le dos, ça c'est spécifique des bikers", ajoute Jean-Marie.

Rencontre avec les bikers d'Indre-et-Loire à l'occasion de l'American Tours Festival Copier

Le plaisir de rouler ensemble

Rouler, sans but précis, juste pour profiter d'être ensemble, "en famille", comme ils disent. C'est ça la philosophie des bikers. La référence au film Easy Rider revient souvent tant elle symbolise cette forme de liberté recherchée par ces motards. "On roule, on se rencontre, on se retrouve à un point, et on roule, on est parti, on va manger. A la fin de la journée, chacun repart de son côté", résume Rodolphe.

Rodolphe et son blouson Harley Davidson © Radio France - Julien Penot

La notion de groupe est centrale et l'individualité bannie. "C'est la particularité de Harley, cette entraide entre les motards", déclare Patrick Guiffant, gérant d'une concession depuis décembre 2017. Les trois bikers connaissent les grands rendez-vous à ne pas manquer : Morzine-Avoriaz (Haute Savoie), Montalivet (Gironde) et bien sûr : l'American Tours Festival ce week-end. L'occasion de se retrouver, de partager cette culture du biker entre passionnés.