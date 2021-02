Les billets de l'édition 2020 du festival du Bout du monde ne seront finalement pas utilisables en 2021. Les organisateurs ouvrent les remboursements. Pour le festival des Vieilles Charrues, les demandes de remboursement pour les billets week-end et les pass 3 jours sont ouverts.

Remboursement ouvert pour le festival du Bout du Monde et certains pass du festival des Vieilles Charrues

Les organisateurs du Boudu vont proposer un format inédit pour l'édition 2021 : du mardi 3 au dimanche 8 août 2021, les Concerts du Boudu auront lieu sur la Prairie de Landaoudec (5-6-7-8 août), dans les chapelles (la Chapelle de Rocamadour le 4, l'ancienne abbaye de Landévennec le 5), mais aussi dans la nouvelle salle de concert l'Améthyste de Crozon et dans les communes de la Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime.

La programmation sera dévoilée dans quelques semaines. L'an dernier, les organisateurs avaient informé les festivaliers que les places seraient utilisables en 2021. Finalement, ce nouveau projet de format oblige la direction du festival à rembourser tous les billets achetés pour l'édition 2020. Retrouvez toutes les informations et modalités de remboursement dans la rubrique billetterie du site du boudu.

Au festival des Vieilles Charrues, ouverture aussi des remboursements

Les Vieilles Charrues avaient déjà annoncé que les places de l'édition 2020 ne pourraient pas être utilisées pour le format 2021. La direction annonce l'ouverture des remboursements pour les week-ends et les pass 3 jours. Remboursement possible jusqu'au 21 mars à 12h, sur www.vieillescharrues.asso.fr/remboursement. À noter : il faut remplir un formulaire par commande. Ensuite, le remboursement sera effectué entre le 10 et le 17 avril 2021 sur la carte bancaire avec laquelle le billet a été acheté.

Les festivaliers ayant acheté leurs billets en ligne sur le site internet du festival recevront un mail de la part de See Tickets, le partenaire de billetterie des Vieilles Charrues, contenant le lien vers le formulaire pré-rempli (avec le numéro de réservation). Il est également possible d’accéder au formulaire (non pré-rempli celui-ci) sur www.vieillescharrues.asso.fr/remboursement.

Pour les personnes ayant acheté leurs billets dans un point de vente physique (Dialogues Brest, Dialogues Morlaix, Office de tourisme de Lesneven, Coop Breizh, Maison de la presse Rostrenen, Maison de la Presse Châteaulin, Bureau des Vieilles Charrues et Service billetterie du Festival), il est inutile de se déplacer ou de contacter le point de vente, il faudra impérativement faire sa demande en ligne du 25 février au 21 mars. Le formulaire de demande dédié est disponible sur www.vieillescharrues.asso.fr/remboursement.