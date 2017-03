Les Bistrots d'Hiver se terminent ce dimanche en Creuse

Dernier concert ce dimanche pour la 18e édition des Bistrots d'Hiver. Encore une fois, presque tous les rendez-vous ont affiché complet. Mais comme chaque année, l'organisation d'une nouvelle édition reste compliquée pour l'association Pays'Sage explique le président, qui était notre invité.

C'est un moment incontournable au cœur de l'hiver limousin. Depuis 1999 et le passage de la tempête, les Bistrots d'Hiver animent le Plateau de Millevaches et bien au-delà. Ce dimanche, la 18e édition se termine à Jarnages, à l'auberge culturelle de l'Alzire avec un concert de Lucien la Movaiz Graine.

Le principe ne change pas, un apéro-tchatche à 11H30 pour discuter et débattre d'un sujet puis repas, à base de produits locaux, et concert. Au fil des ans, le succès est au rendez-vous et il semble même rentré dans les habitudes des Creusois parce que c'est un moment "convivial" pour Philippe Lafrique, le président de Pays'Sage l'association qui organise le festival.

Une 19e édition ?

La formule fonctionne bien, "maintenant est ce qu'il y aura une 19e édition ? Il est encore un peu trop tôt pour le dire, on fait le maximum tant les salariés, que les bénévoles chacun a fait beaucoup de sacrifices encore cette saison" explique Philippe Lafrique "on est toujours en recherche d'une amélioration de notre santé financière, c'est pas encore gagné."

Comme beaucoup d'associations culturelles, Pays'Sage a vu ses subventions départementales baisser. Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine finance deux emplois associatifs, un financement confirmé jusqu'en 2020. Ces aides des collectivités sont la principale ressource pour les Bistrots d'Hiver, qui compte aussi sur les recettes de la billetterie et de la participation des auberges, "qui représente une part non négligeable."

En tout cas, pas question de changer l'organisation des Bistrots d'Hiver "effectivement, si on prend une salle des fêtes avec 150 ou 200 personnes, la jauge et donc la billetterie sera plus importante donc peut-être moins besoin de subventions, mais ça ne serait plus le principe des Bistrots d'Hiver et nous on ne veut pas changer, pas vendre notre âme" conclu Philippe Lafrique.

